元川悅子：美國加時破巴西奪金

巴西於今屆女奧足4強戰時，進攻火力或許才首次全開的情況下，成功以4:2爆冷擊敗西班牙。

今屆巴黎奧運開始前，巴西很大程度都相當依賴瑪達，但她對西班牙時沒有上陣，而嘉比樸迪露及阿祖安娜等球員皆表現不錯，帶領球隊得更上一層樓，這亦展示出其球員現正不斷進步當中。

巴西是一支進攻速度相當快的球隊，但美國到目前為止只失了兩球，換言之將會是一個很難纏的對手。嘉比樸迪露連續近兩場賽事都有入球進帳，故今仗定要好好把握入球機會。至於嘉比紐尼斯及阿祖安娜亦有可能於後備席上候命，隨時可為美國構成問題。

美國於4強戰以1:0小勝德國，成功殺入決賽，但連續兩場賽事都要鬥到加時賽，才能分出高低。

她們定必因此而感到相當疲累，但她們始終是一支組織性十分之好的球隊，不會輕易失球。她們於法定時間跟德國打成平手後，憑著蘇菲亞史密芙的決定性入球晉級，故大家絕對不要看輕她們的拚博精神。

在這場金牌戰，美國攻守方面定要保持平衡，其中隊長蓮絲賀蘭於中場的領軍能力表現將會舉足輕重，中堅姬莉瑪及門將娜奧查亦將會是球隊爭勝的關鍵人物。

毫無疑問巴西走勢凌厲，而美國亦定必因連續兩仗踢加時而感到疲憊，但她們的穩定性、大賽經驗及毅力較高，故我認為將可在加時賽以1:0力剋巴西奪金。