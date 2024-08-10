港超聯　標準流浪一次過宣布簽入兩名小將

港超聯球會標準流浪周六（10日）宣布，簽入嚴顥崑和李泳豪兩名年輕球員，他們異口同聲道會在流浪職球員指導下裝備自己，爭取上陣機會。

司職兩閘位置的嚴顥崑現年23歲，過往曾在流浪跟操，於海外負笈期間曾參加南韓、美國低組別聯賽，他表示：「我在17歲那時已跟過標準流浪操練，看到前輩例如劉智樂的能力，就知道如果我要踢港超，首先要變得更強，於是開始思考如何提升自身能力和對抗性。」今年5月大學畢業的他，過往效力過南韓及美國球隊，學習新事物：「比賽風格、戰術、溝通方式，不同地方都有差異，所以要懂變通，吸收不同的觀點。」

經過磨練，嚴顥崑終於成為標準流浪一隊球員，他認為自己仍有廣闊空間追求進步：「要好好利用季前備戰階段裝備自己，因為自己其中1個目標是爭取上陣機會，首要在訓練做到最好，當教練給我機會才可把握。」

至於現年20歲的李泳豪司職右中場，這位職業足球初哥已在季前熱身賽代表流浪上陣，他說港超球隊的節奏和對抗比預期之中更強：「看影片也許感到好慢，但站在場上親身去踢就知是另一回事。」李泳豪表示，在甲組球會效力期間得到港足名宿朱兆基指導，尤其是學習到要注重每一個細節，他稱今後也會多向流浪教練團學習，希望不斷進步並為球隊貢獻。

【嚴顥崑檔案】

出生日期：2000年11月12日(23歲)

位置：後衞

曾效力球隊：永義、南華、TNT FC(南韓)、AC南休斯敦(美國)

【李泳豪檔案】

出生日期：2004年6月18日(20歲)

位置：右中場

曾效力球隊：騰翱MG