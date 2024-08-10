慈父在家鑄攀岩牆　19歲英國攀岩戰士：爸爸是金牌教練

19歲的英國攀岩新星羅伯茨 (Toby Roberts) 周五（9日）出戰成為男子運動攀岩和難度攀岩決賽，以總得分155.2擊敗日本小將安樂宙斗、及奧地利選手舒伯特，為英國隊贏得了歷史上第一個奧運會攀登項目金牌。

周五（9日）的決賽中，羅伯茨選擇難度較為保守的路線，歷經數個區間，成功抓住得分把手的羅伯茨，冷靜沉著地抓到登頂點，總成績為全場最高的155.2分，以10分的優勢力壓分別僅得145.4及139.6分的今屆大熱的17歲日本選手安樂宙斗，及三屆世錦賽冠軍奧地利選手舒伯特。最後羅伯茨憑藉穩定且近乎完美的表現，在全能攀岩項目上，以19歲之齡首登奧運就一舉摘得金牌。

羅伯茨賽後感謝父親的栽培及犧牲，放棄自己軟體工程師的事業，成就羅伯茨的奧運夢：「這是一段夢想成真的旅程，我經歷很多比賽，當中有起有落，我和爸爸一起在家制定計劃每日訓練，最終登上這個奧運頒獎台贏得金牌，簡直是太夢幻了！」羅伯茨在贏得金牌後與他的父親特里斯蒂安（Tristian Roberts）相擁而泣，場面感人。

在疫情封城期間，羅伯茲的父親更在自家後花園建造了一堵攀岩牆，兼任羅伯茲的教練，讓兒子能夠繼續攀石。父親特里斯蒂安表示，自己算不上作出重大犧牲，更重要的是看見兒子找到終身熱愛的興趣：「當羅伯茲攀岩的時候，他會專心致志，所以對我和我的妻子來說，看著他做他喜歡的事情，絕對不是犧牲。能夠陪伴羅伯茲成長，一同經歷奧運追夢，是我從來未想像過的事。」相比現今家長著重學業分數，羅伯茲父親的追求，就是兒子的快樂，最終成就這位19歲的攀岩新星。