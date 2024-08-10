馬拉松大爆冷！埃塞俄比亞跑手托拉破紀錄　首度奧運封王

32歲的埃塞俄比亞跑手托拉（Tamirat Tola），於周六（10日）憑破奧運史上最快記錄的成績2小時6分鐘26秒，成為今屆巴黎奧運馬拉松之王，奪得男子馬拉松項目金牌。而2020東京奧運兼2022世錦賽第三名的比利時跑手阿卜迪（Bashir Abdi），及肯亞跑手基普魯托 （Benson Kipruto）則以2小時6分鐘47秒及2小時7分鐘的成績，分別獲得銀牌及銅牌。

兩週前，今屆馬拉松金牌得主「新跑神」托拉頂替受傷的隊友，以替補隊員身份參加了奧運馬拉松比賽資格賽，此前他只出戰過2016奧運的田徑10000米項目，當時位列第三。今年首度參賽，即旋風式衝擊奬牌榜，可謂深藏不露，表現令人驚喜。

渴望成為史上首位連續三奪奧運馬拉松金牌的肯亞「馬拉松之神」基普橋（Eliud Kipchoge），則令人大跌眼鏡，起跑後跌出頭十位，進入25公里後，這位奧運馬拉松雙料冠軍排名僅得第63位，中段跌出75位之外。最終39歲的基普橋未能完賽，徹底與衞冕獎牌無緣。