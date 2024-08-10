「青協皇者盃」八強8.17開戰　參賽學校為社區而戰

由香港青年協會社區體育部主辦，集合多支中學學界男子排球精英隊伍的第1屆「青協皇者盃」8強至決賽，將於8月17日至18日期間，在宣道國際學校舉行，主辦單位周六（10日）舉行啟動禮，大會提到殺入4強的隊伍，能夠獲青協於學校所屬地區，推行免費排球訓練計劃，意義重大。

此外，晉級4強的隊伍，將獲青協社區體育部在學校所屬地區推出「青協未來皇者排球訓練計劃」，招募當區小朋友參與免費和專業的排球訓練，因此各支校隊必定為其所屬地區，戰鬥到底。獎項方面，主辦單位除了頒發冠、亞、季及殿軍4個團體獎項，亦設立6項個人獎項，分別為「最有價值球員」、「最佳主攻」、「最佳副攻」、「最佳二傳」、「最佳接應」及「最佳自由防守」，嘉許表現出色的球員。

在剛過去的學界精英賽，贏得男子組最有價值球員的男拔主力張智維，大讚這項賽事規模盛大，驅使自己更集中備戰，盼為隊中已畢業的師兄，留下美好回憶：「這項賽事得到那麼多贊助商支持，主辦單位又特別訂製球衣，令這項比賽看起上來特別盛大，使我更加盼望在場上表現自己，而且隊中不少中六師兄完成這個比賽，就會正式離隊，希望可以令他們的最後1戰，有美好回憶。」

至於本地排球名將蕭昌鴻，就呼籲年輕球員珍惜機會，利用是次比賽增值自己：「以往我仍在就讀中學時，排球並不如現在般流行，因此不會有那麼多機構舉辦排球賽，因此這個世代的球員已算比較幸福，希望大家屆時好好表現，提升自己。」

【比賽資料】

八強及四強賽事

日期：8月17日 ( 周六 )

時間：10:00 - 19:00

地點：宣道國際學校 ( 荔枝角瓊林街33號 )

門票費用 : $30 /全日

【八強場次一】 10:00 | 聖公會鄧肇堅中學 vs 順德聯誼總會翁祐中學

【八強場次二】 11:30 | 拔萃男書院 vs 香港道教聯合會圓玄學院第二中學

【八強場次三】 13:00 | 創知中學 vs 順德聯誼總會鄭裕彤中學

【八強場次四】 14:30 | 長沙灣天主教英文中學 vs 聖芳濟各書院

【四強場次一】 16:00 | 八強 場次一勝方 vs 八強 場次二勝方

【四強場次一】 17:30 | 八強 場次三勝方 vs 八強 場次四勝方

決賽及頒獎典禮

日期：8月18日 ( 周日 )

時間：13:00 - 19:30

地點： 宣道國際學校 ( 荔枝角瓊林街33號 )

門票費用 : $30 /全日

【表演賽】13:00

【季軍賽】14:30

【冠軍賽】16:00

【頒獎典禮】18:45