「青協皇者盃」八強8.17開戰 參賽學校為社區而戰
2024年08月10日 20:39
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「青協皇者盃」八強將於8月17日開戰。（鄧文滔攝）
由香港青年協會社區體育部主辦，集合多支中學學界男子排球精英隊伍的第1屆「青協皇者盃」8強至決賽，將於8月17日至18日期間，在宣道國際學校舉行，主辦單位周六（10日）舉行啟動禮，大會提到殺入4強的隊伍，能夠獲青協於學校所屬地區，推行免費排球訓練計劃，意義重大。
「青協皇者盃」集合多支中學學界男子排球精英隊伍參賽，早前完成16強後終於誕生最後8強，包括於今年達成精英賽5連霸的拔萃男書院、長沙灣天主教英文中學、順德聯誼總會翁祐中學、聖公會鄧肇堅中學、香港道教聯合會圓玄學院第二中學、創知中學、順德聯誼總會鄭裕彤中學及聖芳濟各書院，8強和4強將在宣道國際學校舉行，18日再於同一地點舉行決賽和季軍戰，兩日賽事的票價均為港幣30元，球迷可到青協網站（17/8：https://event.hkfyg.org.hk/event.php?id=1748、18/8：https://event.hkfyg.org.hk/event.php?id=1749）購票。決賽當日，主辦單位也會舉辦1場表演賽，由甲一冠軍龍隊，鬥2023至24年度大專男子排球冠軍香港中文大學。
此外，晉級4強的隊伍，將獲青協社區體育部在學校所屬地區推出「青協未來皇者排球訓練計劃」，招募當區小朋友參與免費和專業的排球訓練，因此各支校隊必定為其所屬地區，戰鬥到底。獎項方面，主辦單位除了頒發冠、亞、季及殿軍4個團體獎項，亦設立6項個人獎項，分別為「最有價值球員」、「最佳主攻」、「最佳副攻」、「最佳二傳」、「最佳接應」及「最佳自由防守」，嘉許表現出色的球員。
在剛過去的學界精英賽，贏得男子組最有價值球員的男拔主力張智維，大讚這項賽事規模盛大，驅使自己更集中備戰，盼為隊中已畢業的師兄，留下美好回憶：「這項賽事得到那麼多贊助商支持，主辦單位又特別訂製球衣，令這項比賽看起上來特別盛大，使我更加盼望在場上表現自己，而且隊中不少中六師兄完成這個比賽，就會正式離隊，希望可以令他們的最後1戰，有美好回憶。」
至於本地排球名將蕭昌鴻，就呼籲年輕球員珍惜機會，利用是次比賽增值自己：「以往我仍在就讀中學時，排球並不如現在般流行，因此不會有那麼多機構舉辦排球賽，因此這個世代的球員已算比較幸福，希望大家屆時好好表現，提升自己。」
【比賽資料】
八強及四強賽事
日期：8月17日 ( 周六 )
時間：10:00 - 19:00
地點：宣道國際學校 ( 荔枝角瓊林街33號 )
門票費用 : $30 /全日
【八強場次一】 10:00 | 聖公會鄧肇堅中學 vs 順德聯誼總會翁祐中學
【八強場次二】 11:30 | 拔萃男書院 vs 香港道教聯合會圓玄學院第二中學
【八強場次三】 13:00 | 創知中學 vs 順德聯誼總會鄭裕彤中學
【八強場次四】 14:30 | 長沙灣天主教英文中學 vs 聖芳濟各書院
【四強場次一】 16:00 | 八強 場次一勝方 vs 八強 場次二勝方
【四強場次一】 17:30 | 八強 場次三勝方 vs 八強 場次四勝方
決賽及頒獎典禮
日期：8月18日 ( 周日 )
時間：13:00 - 19:30
地點： 宣道國際學校 ( 荔枝角瓊林街33號 )
門票費用 : $30 /全日
【表演賽】13:00
【季軍賽】14:30
【冠軍賽】16:00
【頒獎典禮】18:45