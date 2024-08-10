曹緣衞冕10米高台　中國跳水夢之隊橫掃8金

巴黎奧運周六晚（10日）上演跳水男子10米高台決賽，29歲中國名將曹緣，有驚無險奪得金牌，為中國跳水夢之隊完成歷史性8金霸業，寫下輝煌一頁。

今場比賽競爭激烈，雖然兩位中國選手曹緣及楊昊在準決賽以前兩名成績晉級，但在決賽頭一跳，楊昊就出現失誤，排名跌至7位，第二跳再出事跌至第10，第三跳再失誤跌落包尾。

中國奪金希望落在曹緣身上，佢係2012倫敦奧運10米高台雙人金牌、2016里約奧運3米板金牌同上屆東京奧運10高台金牌得主，經驗豐富，全程同日本新星玉井陸斗短兵相接，互有領先。

曹緣第一跳反身三周半抱膝獲得全場最高的96.90分領先，第二跳玉井陸斗的向後翻騰三周半屈體得到95.40分一度反超前，第三跳曹緣向後翻騰三周半屈體得到97.20分重上榜首，但優勢只有2.75分。

第四跳曹緣同玉井陸斗得分一樣，距離仍然係2.75分，去到第五跳，玉井陸斗向後翻騰三周半抱膝出現嚴重失誤「炸水」，只得39.10跌落第3，曹緣向前翻騰四周半抱膝完美入水，獲得88.80分，領先第2的墨西哥選手華度斯44.20分，金牌在望。

最後一跳曹緣向後翻騰兩周半轉體兩周半安全入水，以總分547.50分順利奪金，玉井陸斗得銀牌，英國選手威廉斯得銅牌。