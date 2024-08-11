互射12碼　曼城挫曼聯捧社區盾

周六晚（10日）社區盾假溫布萊球場上演，由曼城對曼聯。「紅魔鬼」阿歷真度加拿祖末段開紀錄，「藍月亮」貝拿度施華完場前扳平，互射12碼曼城贏7比6，連輸3屆後終於贏番次，捧走社區盾。

開波初段雙方仲互有攻守，但曼城企穩後就控制大局， 最近磅喺上半場23分鐘，曼聯左邊後防一個誤會，利辛度馬天尼斯交個醫院波，畀占士麥亞迪攞到並且腳內側敞遠柱，可惜中柱彈出唔入。

32分鐘曼聯有入波機會，阿密特迪亞路同卡斯米路撞牆入禁區，點知佢自己唔射交橫，但係美臣蒙特又未到，結果嘥晒，另一次攻勢拉舒福特空晒起腳，但遠離目標，半場互無紀錄。

53分鐘曼聯又有機會，般奴費南迪斯禁區頂射個世界波入網，可惜佢越位在先食詐胡；曼聯其後換入阿歷真度加拿祖、麥湯米尼加強攻力，74分鐘加拿祖交畀空晒嘅拉舒福特，但係「福仔」射中柱出界。

82分鐘，加拿祖右路引球入中路射死角入網，88分鐘貝拿度施華頭槌扳平1比1，互射12碼，曼城第一射就有貝拿度施華射失，曼聯亦有查頓辛祖宴客，頭5射打成4比4平手，去到突然死亡，射到第8輪曼聯莊尼伊雲斯射失，曼城文路爾艾簡治射入，最終曼城贏7比6，捧走社區盾。