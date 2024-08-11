咖喱仔做救世主　同妻兒溫馨慶祝：如釋重負

巴黎奧運男子籃球賽決賽周六（10日）假貝爾西體育館舉行，美國隊長、勇士射手史提芬居里盡顯身價，關鍵時刻2分鐘內轟4球三分波，帶領美國以98：87擊敗擁有雲班耶馬坐鎮的東道主法國，實現奧運5連霸。

現場所見主隊支持者明顯較多，但美國粉絲亦為數不少。法國第4節在雲班耶馬強攻內線下，一度收窄差距至落後3分，法國球迷全場站起來為應援，聲勢浩盪。

美國隊粒粒皆星，隊長史提芬居里成為這晚的主角。今場手感火燙的「咖喱仔」關鍵時刻接連轟入三分球，最後30多秒更在兩人夾擊下命中三分。他再次做出招牌「晚安」慶祝動作，同時為美國隊奠定勝局，讓一眾美國球迷亦「有覺好瞓」。

賽後「咖喱仔」第一時間跑到觀眾席上，親吻兒子和老婆，場面溫馨。法國連續兩屆屈居亞軍，賽後一片愁雲慘霧，攻入全隊最高26分的雲班耶馬更哭成淚人，對手杜蘭特上前擁抱安慰他。

首戰奧運的史提芬居里成為「夢幻隊」奪金功臣，賽後表示，「好明顯他們不會在主場球迷前放棄，這場勝利意義非凡，無論是興奮程度和賽後如釋重負的感覺，都是以往從未試過的。」