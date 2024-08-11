美國女足5度封后　瑪達無憾告別：最光榮的銀牌

周日(11日)凌晨巴黎奧運女足決賽，美國女足1比0擊敗巴西女足，歷史性第5次在奧運封后。這場決賽是巴西「女球王」瑪達最後一次出戰國際大賽，雖然難破宿命第3次在奧運決賽飲恨，但這位38歲傳奇卻收起眼淚，帶住笑容離開，並形容今次獲得的獎牌是「最光榮的銀牌」。

完成2場停賽的瑪達今場先任後備，巴西女足早段一輪攻勢幾乎先開紀錄，但露迪美娜入波因越位在先食詐胡。換邊後美國女足開始發力，57分鐘出現全場唯一入球，第100次代表美國上陣的施雲遜在左路突圍單刀射入。巴西女足之後換入瑪達等力圖反撲，瑪達完場前1分鐘曾射罰球高出，最終美國女足贏1比0，第5次獲得奧運女足金牌。

曾6戰世界盃同6戰奧運的瑪達，奧運前已表明今屆是最後一次出戰國際大賽，可惜繼2004年同2008年後，第3次在奧運決賽輸波，始終無緣奧運金牌滋味。瑪達分組賽領紅牌哭成淚人，今場賽後雖曾眼泛淚光，但卻是開心的眼淚，更笑住安慰傷心痛哭的隊友。

瑪達表示：「我的眼淚是感激和開心，我們克服了很多難關才拿到銀牌，我感到光榮、很大的光榮，在04年同08年奪銀牌時，我沒有這種感覺。等了16年才再入奧運決賽，老實說，事前沒人會相信巴西女足能殺入決賽和拿到獎牌。」