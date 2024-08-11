社區盾魔咒太恐怖　曼城衞冕英超有危機

曼城憑互射12碼擊敗曼聯，勇奪社區盾，為新球季打響頭炮，但對於衞冕英超，可能並非好事，因為歷年來存在「社區盾魔咒」，由2011/12年球季計起，過去13屆社區盾冠軍，僅1屆得主可以奪得該季英超冠軍，就係2018/19年球季嘅曼城，「藍月亮」能否再次打破魔咒，大家拭目以待。

在此之前，曼城連續3屆社區盾落敗，但最後都捧該季英超冠軍，反觀阿仙奴、利物浦近年贏社區盾後，卻無緣英超錦標，所以一路有傳曼城領隊哥迪奧拿故意「放棄」社區盾避開魔咒。事實上，曼城今場半力出擊，並且率先失波，以為又可以「避過一劫」，點知臨完場前逼和1比1，仲射贏12碼捧盃。

曼城對上一次贏社區盾已經係2019年，憑互射12碼擊敗利物浦，但該季利物浦以18分優勢拋離曼城，奪得球隊自英超成立以來，首個聯賽冠軍，都咪話唔邪。因此，曼城今屆社區盾又係射贏12碼，難免令人聯想今季英超會歷史重演。

不過，曼城亦係過去13季，唯一一支贏完社區盾，並可以奪得該季英超冠軍嘅球隊，「藍月亮」球迷又唔需要太擔心中魔咒。

球季 社區盾冠軍 英超冠軍

11/12 曼聯 曼城

12/13 曼城 曼聯

13/14 曼聯 曼城

14/15 阿仙奴 車路士

15/16 阿仙奴 李斯特城

16/17 曼聯 車路士

17/18 阿仙奴 曼城

18/19 曼城 曼城

19/20 曼城 利物浦

20/21 阿仙奴 曼城

21/22 李斯特城 曼城

22/23 利物浦 曼城

23/24 阿仙奴 曼城

24/25 曼城 ？