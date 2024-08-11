林郁婷性別爭議聲中奪金　當初打擊為「保護媽媽」　

面對性別爭議的紛擾下，中華台北拳手林郁婷周六（10日）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級別，以5比0擊潰波蘭的舒瑪達(Julia Szeremeta)，為寶島贏得首面拳擊奧運金牌。

生涯已贏過亞錦賽及世錦賽冠軍的林郁婷，收穫這面奧運金牌可謂實現「金牌大滿貫」。28歲的她於3年前的東京奧運一戰出局，但來到巴黎又捲入性別爭議風波，在金牌戰中身高1米75的林郁婷雖然比波蘭拳手矮10厘米，但她一直採取主動，搶盡優勢，沒有給對手反擊機會，經歷了眾多爭議聲下，最終她頂住周邊的壓力，踏上頒獎台最高台階，掛上金牌一刻難忍淚水。

這是中華台北今屆巴黎奧運的第2面金牌，也是拳擊項目的首個冠軍，林郁婷賽後表示:「各種甜酸苦辣都浮現腦海，被打到流鼻血、被擊倒，每個難關都是自己咬實牙關堅持下去，同樣是我勝利的原因。我做到了，我們台灣都可以做到！」

於95年出生的林郁婷是家中四兄弟姐妹排名老么，原本練習田徑，但成績麻麻，升上中學改練拳擊，與哥哥看了日本漫畫《第一神拳》更加着迷，主角身材瘦弱並在學校受到霸凌令她深受啟發，更希望投身拳壇想要「保護媽媽」。據報道指其林郁婷小時候，看到爸爸常打母親，令她更想加入拳擊隊可以用自己的力量保護媽媽；其後爸爸離家，由母親做工撫養家庭，林郁婷亦希望透過拳擊可以改善家境，而她首次贏得世界賽事的獎金，就第一時間獻給母親。