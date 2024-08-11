荷蘭女跑手馬拉松破奧運紀錄奪金　擸3面獎牌入袋

巴黎奧運最後一個競賽日，荷蘭女子田徑運動員哈辛(Sifan Hassan)於周日（11日）的馬拉松項目以驚人的2時22分55秒成績打破奧運紀錄，首名衝線奪下金牌，贏得今屆奧運的第3面獎牌。

巴黎奧運馬拉松以巴黎市政廳(Hôtel de Ville)作為起跑點，終點則為另一著名景點榮軍院，全程42.195公里，途徑九個城市。該比賽路線是為紀念1789年的「凡爾賽游行」而設，具有觀賞度之餘亦有歷史性意義。

女子馬拉松賽事有91名選手競逐獎牌，由起步去到首半賽程，為澳洲跑手保持領先位置，號碼為270的哈辛則以排名第11位緊隨領跑群。比賽到40公里後，由來自肯尼亞及埃塞俄比亞的各兩名跑手組成領先小隊，而哈辛緊守其後。

這名31歲的荷蘭跑手於最後200米衝刺階段加速並突圍而出，以2時22分55秒首名衝線奪金，同時打破由埃塞俄比亞名將於2012年倫敦奧運創下的2時23分07秒紀錄。

哈辛於數日前的5000米和10000米摘下銅牌，現於馬拉松摘金，她在今屆奧運共參與的3項競賽均有獎牌入袋，成為大贏家。哈辛早於上屆東京奧運的5000米及10000米贏得冠軍，並在1500米獲得季席，現總共擁有6面奧運獎牌。

值得一提的是，女子馬拉松第一至第四名的完成時間僅相差19秒；此外，亞洲選手、來自日本的鈴木優花以個人最好成績的2小時24分02秒完成比賽，排名第6位。當中亦有11名選手未能順利完成賽事。