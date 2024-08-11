完成女子全能賽三項　李思穎總成績續列第18位

【記者余樂詩巴黎現場直擊】香港首個完成奧運女子公路賽全程賽事的「小女車神」李思穎（Ceci），周日（11日）踩入伊夫林省聖康坦單車館，轉戰場地單車女子全能賽，而鬥完捕捉賽、配速賽和淘汰賽3個項目後，她的總成績在22人中暫列第18位。

23歲的李思穎為香港20年來，首個兼戰公路單車及場地單車的車手，她更在杭州亞運女子全能賽獲得銀牌，而賽前她的目標則是踩進前10位，創下港隊在此項目最佳名次。場地單車女子全能賽分4項賽事，包括捕捉賽、配速賽、淘汰賽和記分賽，今屆賽事共有22名車手參賽，而大會是日更邀請到因練習期間脊椎嚴重受傷，導致癱瘓的德國著名場地單車選手禾姬，擔任開賽嘉賓，獲觀眾報以熱烈掌聲。

在首場舉行全長7.5公里、共30圈的捕捉賽，Ceci以第19位衝過終點，取下4分。值得一提，最後2圈曾出現炒車意外，英國車手Neah Evans連人帶車飛出主賽道，幸好Ceci未受牽連，前者最後堅持完賽，取得1分。第2場為配速賽，Ceci 開始入局，惟大部分時間留守主車群，未獲任何分數，以第13位完成賽事，獨取16分，總成績微升1名至第18位。來到第3場淘汰賽，可惜Ceci 一直排在主車群較後位置，結果成第5位被淘汰的車手，在這個項目排第18位，總成績則暫時以26分續居第18位。