兩前PSG球星助陣　多哈艾阿拉比半大嚟料

卡塔爾超級聯賽，艾沙哈尼亞主場對多哈艾阿拉比。多哈艾阿拉比擁有兩位前巴黎聖日耳門（PSG）球星馬高華拉堤及拿菲爾，有本錢踢豪邁足球，佢哋跨季近4場聯賽3次半場總入球開2球或以上，中位數1.5球半場大值博。（周一凌晨1時30分開賽）

多哈艾阿拉比近年積極增兵，先後簽入多位外援，最矚目係上年9月斥資4,500萬歐元（約3.8億港元）向PSG收購中場馬高華拉堤，呢位31歲前意大利國腳上季聯賽有7次助攻，大大提升球隊組織攻勢嘅能力。另一位中場拿菲爾更早到埗，兩年前已經加盟多哈艾阿拉比，佢亦大有來頭，曾效力巴塞隆拿、國際米蘭、巴黎聖日耳門及皇家蘇斯達等歐洲大球會，曾經協助巴西奪得2016年奧運男足金牌。多哈艾阿拉比擁有呢對「黃金中場」組合，進攻威力相當有保證，相信可迅速攻入艾沙哈尼亞大門。

艾沙哈尼亞新升上卡超比賽，季初都係靠班球員士氣同強敵周旋，特別係主場出擊，更加渴望打響頭炮。佢哋亦不乏高質素外援，包括曾經效力飛燕諾嘅比利時中場安東奧斯，隨時一開波就同對手駁火，開出半場大機會更高。

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