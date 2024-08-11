夏登、畢拿同保羅佐治訪港！8·20出戰姚基金慈善賽　

由北京姚基金公益基金會主辦的「2024第十二屆姚基金慈善賽」，相隔7年後再次重返香港，於2024年8月20日晚上7時15分假香港亞洲國際博覽館舉行，由國際籃球明星隊對陣中國籃球明星隊，當中前者更落實由NBA球星保羅佐治、占美畢拿、占士夏登和古斯馬領軍！

「2024第十二屆姚基金慈善賽」由國際籃球明星隊，對陣CBA總冠軍班底的中國籃球明星隊，而兩隊大部分球員早前已經落實，其中前者陣容星光熠熠，坐擁4名NBA球星，包括9屆全明星球員保羅佐治（Paul George）、6屆全明星球員占美畢拿（Jimmy Butler），以及最新公布的10屆全明星球員占士夏登（James Harden）和新秀MVP球員古斯馬（Kyle Kuzma）。

首次到訪香港的保羅佐治表示：「十分期待8月份的慈善比賽，想為球迷帶來高水平的比賽之餘，也想為青少年籃球發展盡一分力。」據悉，球星訪港期間亦會參與社區和體育主題活動，傳播體育公益。至於對手中國籃球明星隊大部分球員，則由來自中國籃球職業聯賽星級球員郭艾倫、韓德君、李曉旭、叢明晨、劉雁宇、周鵬、方碩等組成。