李思穎賽後哭成淚人　記住今日的辛苦再挑戰未來

李思穎周日（11日）於巴黎奧運女子場地單車全能賽以第20名完成，未達賽前定下的前10名目標，賽後她失望得哭成淚人，向教練團及隊友連番道歉：「我會記住今日比賽的辛苦、這個強度、這種不開心，未來繼續努力，繼續挑戰。」

23歲的李思穎（Ceci）是黃金寶之後首個奧運兼戰公路單車賽及場地單車賽的香港車手，公路賽她創歷史成首個香港女將完成比賽，可惜在主項場地單車全能賽卻表現失準，22名選手中排第20，賽後她相當失望，一度泣不成聲：「好失望，對不起教練，以及陪我準備全能賽的人，很對不起大家，對不起自己，這麼努力的訓練，結果發揮不到。」

她傷心地說：「原本希望改善捕捉賽表現，怎料踩得比之前更差，明明知道比賽只餘最後4圈，但我到最後都沒有向前，已經不在一個好的位置，但所有項目都跟在龍尾，浪費體力踩得好差。教練在捕捉賽之後好努力鼓勵我，我也好努力說服自己，希望將名次追前一點，但是⋯⋯連曾經踩得好點的淘汰賽都踩得不好，未試過差成這樣，好像白費了辛苦訓練的時間，教練、Sarah（李慧詩）教過我的全部都做不到。」

奧運雲集世界最強選手，總結個人第一個奧運，Ceci表示有喜有悲，但抹乾眼淚之後，期待再次挑戰世界級選手：「在這裡我見識到最強的選手，大家速度都好快，而且比之前更加主動進攻，未來我會繼續努力。」Ceci原定於今晚閉幕禮與跆拳道選手盧蔚豐一起為擔任港隊持旗手，她坦承心情未必能在這麼短時間內平伏：「應該有點難（調整心情）。」

香港單車隊教練達海飛認為Ceci第一次出戰奧運，給自己太多無形的壓力：「她可能要學習為自己而戰，對自己有信心，不必理會其他人、傳媒的期望。今天其實她的狀態不錯，非常集中，可是之前的毛病又回來了，一直遲遲不敢進攻。亞運可能一、兩個失誤還有機會挽救，來到奧運會就不能了，當然這亦是我的責任，我們會努力讓她進步。」他透露Ceci奧運後將會放假，他作為教練會盡力協助愛徒走出陰霾：「其實她擁有很好的基因，很適合做運動員，坦白說今天見到她哭成這樣，我內心亦很難受，因為她16歲我就認識她了，大家都有感情，我們一定會盡力幫她。」

[余樂詩巴黎直擊]