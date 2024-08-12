吳安儀美國賽封后今年第3冠　奧運閉幕日奪標有感而發

巴黎奧運剛剛閉幕，但沒有參加五環舞台的香港運動員在國際上繼續為香港體壇爭光，「四眼Cue后」吳安儀周日(11日)在美國女子桌球公開賽封后，贏得今年第3個國際女子賽錦標。

踏入桌球新賽季，吳安儀參加首項賽事就是在西雅圖舉行的美國公開賽，她在小組以未失一局的全勝姿態晉級，並在決賽面對爆冷淘汰「世一」娜查露的印度新星華麥卓雲(Anupama Ramachandran)，安儀最終以4比0輕取對手捧盃；而她於小組曾打出一Cue90度，並取得賽事的一棒最高度數獎。值得一提是吳安儀踏入2024年參加了5個女子賽事，連同今次奪標已是今年第3冠。

這位三屆女子世錦賽冠軍賽後對自己的表現甚為滿意：「今次是繼5月份的英國公開賽之後，個人第21個排名賽錦標，也是我第一次贏美國公開賽，今次發揮都算穩定，小組打了賽事一棒最高的90度，而初賽到決賽以不失一局全勝。」

在巴黎奧運閉幕日迎來這個冠軍，吳安儀坦言有特別感言:「今日是奧運閉幕，顧住比賽無睇Tom Cruise添，希望繼續為香港人帶來開心事，更加重要是除了奧運項目，香港運動員在其他項目都發揮得好好，最近留意有報道評論關於精英運動員的資助，希望稍後的檢討可以考慮到不同範疇，包括不是大型運動會、好似桌球等都有成績的項目，希望他們都可以考慮到啦。」