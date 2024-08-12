黃澤林ATP挑戰賽四度奪亞軍　世界排名第154再創新高

香港網球首席球手黃澤林（Coleman）周日（11日）於美國出戰ATP網球挑戰賽林肯站決賽，不敵23歲的英國球手費恩利（Jacob Fearnley），直落兩盤告負遺憾屈居第二，第四度奪得ATP挑戰賽亞軍的黃澤林，男單世界排名現上升至154位，創下個人生涯新高。

面對世界排名206位的英國球手費恩利，「香港一哥」黃澤林未能發揮出強勁發球優勢，先以4比6於首盤失利，第一發球得分率為54%略遜於英國對手的74%，全場只有兩次破發及開出3個Ace的黃澤林，第二盤則以2比6敗陣，奪得生涯第四個亞軍結束ATP挑戰賽之旅，遺憾再次與冠軍擦身而過。

個人職業生涯第4度闖入挑戰賽決賽的黃澤林，在最新公布的ATP世界排名由原來的171位，上升至154位，刷新個人及香港男子網球手世界排名最高紀錄。另外，在ATP的20歲以下男單排名由第8位升上第6，有望出戰年尾ATP新生代總決賽，挑戰更高排名的法國球手菲斯（Arthur Fils）及美國球手米切森（Alex Michelsen）。