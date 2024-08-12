柔道小將奪1銀1銅揚威　本周戰亞青香港站添信心

港隊今站奪得1銀1銅的成績。（中國香港柔道總會圖片）

正為本周出戰亞洲青少年錦標賽香港站的香港柔道隊，傳來喜訊，在澳門站經過兩日比賽後，何樂怡及麥靜文分別在女子青年48公斤級及女子少年63公斤級奪得一銀一銅，為即將在港舉行的香港站賽事注下強心針。

中國香港柔道總會派出何樂怡、劉允兒、鄧雪瑤、劉蕙芯、麥静文、林毓藝、林毓譽、吳栢軒、楊永逸前赴中國澳門參加亞洲盃青年及青少年錦標賽澳門站，經過兩日的賽事爭逐，何樂怡及麥靜文分別在女子青年48公斤級及女子少年63公斤級奪得一銀一銅。

隊伍在賽事結束後將留在澳門集訓，屆時多名主力成員包括王嘉莉、徐淑琪、王嘉祺、麥康年、李玨穎亦會前往濠江加入集訓營。團隊15日返回香港，備戰亞洲盃青年及青少年錦標賽香港站，香港將有24名運動員參戰。

港隊教練張焯傑表示:「香港運動員今次在澳門站中表現出色，具備競爭水平，整體成績令人鼓舞。儘管面臨來自大洋洲及其他國家選手的挑戰，但港將們展現了出色的技術水平和競爭力，尤其是女子運動員，大部份具備爭取獎牌的能力。」

張Sir亦期望港隊在香港站可有更好發揮：「展望香港站比賽，港隊會派出龐大運動員陣容，有望各組別爭取更多獎牌。因此希望除了本次兩位得獎運動員之外，希望其他運動員可以盡全力將獎牌留在香港。」