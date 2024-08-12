亞冠盃2 分組賽周五3時抽籤 理文東方分途出擊
2024年08月12日 16:18
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東方（左）與理文將齊齊代表香港出戰今屆亞冠2賽事。（資料圖片）
亞洲足協（AFC）周一（12日）確定「亞冠盃2」分組賽抽籤儀式，會在周五（16日）下午3時於網上舉行。同時又公布抽籤檔次，其中兩支香港代表理文、東方分途出擊，分別列入「東亞區」第3和第4檔次。（抽籤直播連結：https://shorturl.at/QVGxg）
新推出的「亞冠盃2」繼續分成「西亞區」及「東亞區」，兩區分組賽皆於9月17日至12月5日，以主客制形式上演，每組首兩名可以出線16強。其中去屆聯賽冠軍理文、「足總盃」盟主東方將代表香港出戰，前者被編入第3檔次，而後者則列第4檔次，不過由於設有「迴避機制」，兩隊將不會在分組賽交手。
而在今屆「亞冠盃2」東亞區組別中，較為出名的包括日本廣島三箭、南韓全北汽車、澳洲FC悉尼、中國浙江隊和泰國的泰港等，以上球隊同樣身處第1和第2檔次，因此預計理文、東方絕對不易踢。值得一提，目前分組賽尚餘最後一席，會由山東泰山與曼谷聯爭奪。
「亞冠盃2」抽籤檔次如下：
第1檔次：
山東泰山（中國）／曼谷聯（泰國）
廣島三箭（日本）
全北汽車（南韓）
浙江隊（中國）
第2檔次：
泰港（泰國）
FC悉尼（澳洲）
雪蘭莪足球隊（馬來西亞）
南定（越南）
第3檔次：
理文（香港）
卡雅（菲律賓）
獅城水手（新加坡）
蒙通聯（泰國）
第4檔次：
東方（香港）
宿霧（菲律賓）
淡濱尼流浪（新加坡）
萬隆（印尼）