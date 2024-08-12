亞冠盃2　分組賽周五3時抽籤　理文東方分途出擊　

新推出的「亞冠盃2」繼續分成「西亞區」及「東亞區」，兩區分組賽皆於9月17日至12月5日，以主客制形式上演，每組首兩名可以出線16強。其中去屆聯賽冠軍理文、「足總盃」盟主東方將代表香港出戰，前者被編入第3檔次，而後者則列第4檔次，不過由於設有「迴避機制」，兩隊將不會在分組賽交手。

而在今屆「亞冠盃2」東亞區組別中，較為出名的包括日本廣島三箭、南韓全北汽車、澳洲FC悉尼、中國浙江隊和泰國的泰港等，以上球隊同樣身處第1和第2檔次，因此預計理文、東方絕對不易踢。值得一提，目前分組賽尚餘最後一席，會由山東泰山與曼谷聯爭奪。

「亞冠盃2」抽籤檔次如下：

第1檔次：

山東泰山（中國）／曼谷聯（泰國）

廣島三箭（日本）

全北汽車（南韓）

浙江隊（中國）

第2檔次：

泰港（泰國）

FC悉尼（澳洲）

雪蘭莪足球隊（馬來西亞）

南定（越南）

第3檔次：

理文（香港）

卡雅（菲律賓）

獅城水手（新加坡）

蒙通聯（泰國）

第4檔次：

東方（香港）

宿霧（菲律賓）

淡濱尼流浪（新加坡）

萬隆（印尼）