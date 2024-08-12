【採訪手記】首次「征奧」見證聖火傳新一代手上感無憾

【余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運將開幕禮移至塞納河上演，閉幕禮則將舞台移上「天空」，鋼琴家Alain Roche懸掛在半空之中演奏，還有特技人高空表演等，新版本的奧運神話融合古典和未來感，非常特別。相對開幕禮坐在特羅卡特羅廣場看螢幕表演，前者雖然有艾菲爾鐵塔襯托，美不勝收，但我更喜歡可容納多達8萬人的巴黎法國球場，各國運動員聚在一起，氣氛熱鬧得多。

閉幕禮前一日，消息指《洛杉磯8分鐘》會加長至12分鐘，聞說湯告魯斯會現身，還有Snoop Dogg、Billie Ellish等歌手坐鎮，自己原本頗為期待美國會帶來什麼樣的星級大騷。今屆贏得3金1銀的美國體操天后比莉絲接過奧運旗後，便由美國知名歌手H.e.r獻唱美國國歌。不得不讚巴黎法國球場的音響系統很好，加上這些實力派歌手的美妙歌喉，這晚大部分音樂表演都令人「聽出耳油」。

千呼萬喚，終於見到湯告魯斯！他身穿皮褸站在球場上蓋，當射燈照向他時，全場隨即陷入瘋狂。他張望了一會，然後一躍而下，下降速度頗快，不消幾秒他就降落地面與場上的運動員擁抱、合照。當時我曾抱怨為何他不停留空中長一點時間，現在我回想，他是「特工」，「快、狠、準」才是他的工作態度吧。湯告魯斯帥氣地跑到台上，一手接過比莉絲的奧運旗，然後走到台下坐上電單車，一陣陣尖叫聲響徹球場。

鏡頭一轉，「靚佬湯」已「駛進」螢光幕，其後坐戰機飛到美國，並於洛杉磯「Hollywood」標誌上「加工」，重現奧運五環。之後又有一連串洛杉磯沙灘音樂表演，Snoop Dogg、Billie Ellish等歌手終於登場，可惜全部都只能在螢光幕上播放的片段見到，運動員亦因站得太長時間，有些席地而坐，有些更開始散場，場面有點尷尬。不過見到62歲「靚佬湯」落力演出，令我想起男籃金牌戰「夢幻隊」的史提芬居里、勒邦占士，也是這樣。開始期待2028年洛杉磯奧運會有什麼驚喜，「夢幻隊」能否實現6連霸，比莉絲會否再戰奧運？還有什麼超新星會橫掃獎項？留待下屆揭曉。

巴黎晚上9時後才開始日落，柔和的陽光灑在香港區旗上，金黃色的閃閃發亮。在巴黎採訪20多天，和大家一起見證了很多香港隊的歷史時刻，香港這個小小地方，仍然有很多人追求夢想，我為香港運動員登上五環舞台、體壇之巔感到自豪，在此感謝他們每一個的付出，「Bon Joyce」亦功成身退。今屆香港隊共有35名運動員出戰13個項目，其中超過一半運動員是首次征奧，同樣是首次「征奧」的我能夠見證奧運聖火傳到新一代手上，也是無憾。