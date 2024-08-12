香港馬拉松明年2月9日舉行　名額維持74,000個

渣打香港馬拉松2025將於明年2月9日（周日）舉行，大會宣布總參賽名額維持74,000個。各參賽跑手組別將分階段接受網上報名（www.hkmarathon.com），其中公眾抽籤報名將於8月21日正式開始。

今屆賽事共設馬拉松、半馬拉松、十公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，十公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。為了增加賽事的競爭性，大會將年齡組別由過往 8 個增至 20 個（男女各 10 個），各組別均設有挑戰組首三名獎項。同時，大會繼續設有「馬拉松特別獎勵計劃」，分別於3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲獎金1,000港元，但這獎金比去年10,000元大幅減少。

為了令氣氛更熾熱並同時推動盛事經濟，大會計劃支持賽事沿途區內近1,000間小店以不同形式參與渣馬，在賽事當日化身打氣隊，一起激勵跑手跑得更快更遠，令前來觀賽的市民猶如置身嘉年華。

渣馬繼續透過「馬拉松慈善計劃」把正能量發放到社區每一個角落。計劃於上屆賽事為28間慈善機構共籌得接近800萬港元善款。渣馬2025將進一步擴大這個籌款平台，將受惠機構名額增加近一倍至約50間，而大會撥予各受惠機構的慈善名額亦增加5成，讓涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」服務的本地慈善機構，利用馬拉松平台籌款，支援其服務，幫助更多有需要人士。