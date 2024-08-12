巴黎奧運「最」人一幕　勾起大家的回憶

為期兩個多星期的巴黎奧運，運動員鬥得精彩、充滿熱血，五環舞台上既有激情又有溫馨時刻，輕鬆重溫今屆「最」人一幕，總有一個勾起大家的回憶！約定你，2028洛杉磯見！

【最醜怪一幕:倒轉五環旗成開幕污點】

今屆開幕禮全球注視，一早預告走出場館在塞納河上演，令人期待，好唔好睇就見仁見智，但講到最烏龍兼最醜怪都應該是將奧林匹克的五環旗倒轉升起，全世界睇到實「瘀到暈」，呢幕真是令人難忘。

【最索金牌:烏克蘭金牌「睡美人」紅爆網】

每一屆奧運會唔難發現好多型男美女，烏克蘭「跳高女神」馬高芝的奮鬥經歷早已令粉絲關注，人靚又跳得以大熱姿態終於圓金牌夢，而比賽期間的一張「睡美人」相片網絡爆紅，簡直是「贏晒全世界」。

【最離奇一幕:乒壇「世一」王楚欽斷拍之謎】

中國乒乓「一哥」王楚欽今屆奧運最終在混雙及男團，收穫兩面金牌，成績都相當理想，但其實呢位「世一」絕對有機會成為「三冠王」，但他在混雙金牌戰影完威水相之後，竟然發現被大會攝影師踩斷球拍，翌日出戰男單賽事用副拍落場，即輸波收場，32強爆冷出局；過幾日又被影到一位女攝記有心撞向王楚欽，莫非真是「樹大招風」？

【最年輕金牌：14歲澳洲天才滑板少女】

一群細路女在巴黎奧運搶盡風頭！女子公園滑板項目比賽中，年僅14歲的澳洲滑板小將卓爾以驚人的表現，以93.18分奪得金牌，成為澳洲史上最年輕金牌得主。在首輪失誤後，她挑戰更高難度的動作，最終以精彩表現逆轉世界第一的對手，獲得了個人首金。卓爾賽後激動表示：「我一直都夢想站在這裡，登上奧運頒獎台。」14歲的滑板天才少女，為澳洲寫下了史上最年輕金牌得主的新篇章！

【最年長獎牌：58歲馬術運動員美國克勞特】

58歲的美國馬術好手克勞特在巴黎奧運上為美國隊寫下歷史！她與隊友攜手奪得團體場地障礙賽銀牌，成為美國72年來奧運最年長獎牌得主。這位已經是第四度參賽的老將，過去曾奪得1金1銀，展現出令人敬佩的實力。克勞特賽後表示：「我們成功啦！感謝我的超級巨星拍檔 Baloutinue。感謝奧運和我的團隊！」這位年長而充滿活力的克勞特，用堅持與實力譜寫出奧運歷史的輝煌一頁！

【最多金牌：4金1銅法國飛魚馬查特】

22歲的法國飛魚馬查特在巴黎奧運掀起了泳壇風暴！上月31日晚，他不僅在男子200米蝶泳和200米蛙泳項目分別奪金，成為自1976年以來首位一晚奪兩金的奧運游泳選手；馬查特更在這屆一共摘下4金1銅，成為「金牌王」。這位泳壇新星來自游泳世家，父親是前混合泳世界銀牌得主，母親是法國紀錄保持者。他早在17歲時就在青少年世錦賽上嶄露頭角，如今更以破世界紀錄的實力被譽為新一代「法國水神」！馬查特展現出無限潛力，讓人期待他未來更加耀眼的成就。

【最經典一幕：南北韓「世紀同框」】

中國、南韓和北韓乒乓選手在巴黎奧運得獎後罕見地同框自拍，這張被稱為「勝利自拍」的照片展現了北韓選手李正植、金琴英、南韓選手林鐘勳、申裕斌在頒獎台上攜手合影，網友紛紛讚賞這個「世紀同框」，認為這畫面真實體現了奧運不分國界的精神。值得一提的是，奧運頒獎儀式過去不允許選手攜帶手機，但這次由於有贊助，每位選手都獲贈了摺疊手機，使得他們可以大方地舉機自拍，成為本屆奧運最經典畫面之一，讓人為之動容。

【最吸睛一幕：61歲倪夏蓮嬌俏轉身】

在巴黎奧運的乒乓球賽場上，61歲的「乒壇嫲嫲」倪夏蓮帶來了一場甜蜜爆炸的表演！雖然對陣中國猛將孫穎莎以0比4告負，但倪夏蓮笑容滿面打完全場、又展現嬌俏自轉，休息時還與教練兼丈夫嘴咀慶祝，娛樂性十足，完美演譯何謂享受比賽的至高境界，令人佩服。賽後倪夏蓮表示打了五十多年乒乓球，年齡只是一個數字，希望大家在她打出好球時都能感受到快樂，並鼓勵大家追隨自己的夢想。最後她繞場揮手致謝，收穫滿滿掌聲。這位「乒壇嫲嫲」的甜蜜風采，絕對是奧運賽場上最吸睛的一幕！