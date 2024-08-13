兩奧運閉幕禮持旗手返港　李思穎：重新出發

隨着巴黎奧運日前正式完結，港隊兩名閉幕禮持旗手包括跆拳道運動員盧蔚豐、單車女將李思穎（Ceci），周二（13日）早上齊齊乘搭CX260返到香港。當中前者透露自己會繼續成為全職運動員，而Ceci則表示自己將重新出發，為下屆奧運做好準備。

是日除跆拳道和單車隊代表外，今屆港隊奧運代表團團長施文信、港協暨奧委會會長霍震霆、體育專員黃德森等人亦一同返港，吸引大批傳媒到場採訪，之後更有親友向盧蔚豐、李思穎兩人送上鮮花，又齊齊合照留念，場面十分熱鬧。

雖成歷來首位完成奧運公路賽的港隊女車手，惟李思穎轉戰場地全能賽卻僅列20名，未能達到打入前10的目標，賽後受訪時她一度激動落淚，惟這名「小女車神」稱此刻已經收拾心情：「現在再想會覺得屬於一次很好機會，藉此去檢討和更認識自己。奧運已經結束，這刻我會重新出發，10月亦有世錦賽，將一步一步為2018奧運作準備。」同時，首戰奧運的Ceci又大讚賽事氣氛熾熱：「特別是公路賽，沿途有很多觀眾打氣，水平、氣氛與以往比賽不同。」

Ceci續指賽前提早到法國集訓，有助改善公路賽的走位，又認為今次同時出戰公路和場地賽，對自己影響不大：「其實要視乎奧運公路賽的路線，但整體來說今次很多歐洲選手都有兼項比賽，因此沒有太大問題。」。除此之外，23歲的Ceci亦不忘分享道，擔任港隊閉幕禮持旗手的感受：「去到體育場，與單車館的氣氛完全不一樣。上面看到好多觀眾，當刻才真正明白原來體育可以融合到不同國家的人，並且能受到如此多人喜愛、關注。」

值得一提，是日Ceci所屬的Success Team EZ Rolling車隊幹事，亦有來到接機，其中繆慶儒稱對她的成績相當滿意：「算是做得十分好，尤其可以完成長途的公路賽。至於場地比賽Ceci亦盡了力，我們賽後也有傳訊息鼓勵她，希望可以在下屆做出更好成績。」

至於首位代表香港出戰奧運跆拳道項目的盧蔚豐，在男子68公斤以下級別的復活賽落敗，與獲得銅牌只差一步，但仍奪得第7名。返港後他首先對多人前來接機感開心，又指滿意個人在今屆奧運表現，希望可為其餘香港跆拳道運動員注入強心針：「今次參賽代表所有跆拳道愛好者、全香港人作戰，希望我所取得的成績，可以提升士氣，令大家更努力練習，相信未來有更多人可以打入奧運。」

提到未來計劃，盧蔚豐透露自己會繼續成為全職運動員，並積極備戰年底兩項比賽：「讚書任何時候都可以，但運動員生涯比較短暫，想趁後生繼續衝刺，始終下月有澳洲公開賽，11月緊接亞室運。」