巴塞隆拿慘吞3蛋　創近43年最大恥辱

拉明耶馬(右)後備上陣救唔到巴塞隆拿。(Getty Images)

周二(13日)凌晨巴塞隆拿喺傳統季前熱身賽「甘柏盃」，主場以0比3大敗於摩納哥腳下，成為球隊自1981年吞科隆4蛋之後，首次喺呢項賽事淨輸3或以上兼冇波入。最諷刺係賽後，巴塞會方將今場最佳球員獎頒給自己友柏奧域陀，被網民狠批厚顏無恥。

「甘柏盃」由巴塞隆拿創辦，傳統上作為球隊迎接新一季西甲前哨戰，今年邀請法甲球隊摩納哥交手。巴塞曾於上半場由拉芬夏比洛尼射入大門，但因為越位，被判入球無效。換邊之後，巴塞表現嚴重走樣，50分鐘防線犯錯，中堅恩尼高馬天尼斯誤傳，被對手拉明卡馬拉截到波，順勢射入。

僅過7分鐘，南野拓實直傳，比列安保路為摩納哥射成2比0，比賽末段，馬維沙射入贈巴塞隆拿3蛋，亦係巴塞新教練費歷克領軍4場熱身賽以來，首次法定時間輸波。賽後德國名帥話：「我哋比賽初段表現唔錯，曾經有機會入波，但球隊速度及傳球冇之前咁出色，亦踢唔出平時高壓防守，下半場試圖調整，但1次失誤，令形勢急轉直下。」

巴塞隆拿表現唔及摩納哥，會方將最佳球員獎頒給22歲前鋒柏奧域陀，引起網民猛烈批評，包括話：「巴塞太無恥」、「輸0比3嘅球隊，球員竟然獲得MVP，只有巴塞先至做得到」、「巴塞真係識自我安慰」。柏奧域陀試圖轉移視線，話只係季前熱身賽，唔需要太注重賽果。