【官宣】艾華利斯加盟馬體會　1張圖顯示8年前已結緣

西甲勁旅馬德里體育會正式宣布簽入曼城前鋒祖利安艾華利斯，據悉轉會費總值達到9,500萬歐元(約8.1億港元)，雙方簽約6年。馬體會搵到呢位24歲阿根廷國腳8年前喺課室，用手機睇馬體會對拜仁慕尼黑嘅歐聯賽事，證明艾華利斯一早已經係馬體會球迷。

馬體會收購祖利安艾華利斯已蘊釀多時，最終以7,500萬歐元固定轉會費及2,000萬歐元浮動轉會費，成功令曼城放人。艾華利斯已抵達馬體會總部報到，佢將會着19號球衣，球會社交網除咗有多張艾華利斯宣傳相片之外，仲轉載佢2016年一張貼文，當時呢位前鋒身處課室，影住書枱上手機，原來播緊歐聯馬體會對拜仁慕尼黑。馬體會方面話：「某一日你用手機會睇馬體會對拜仁，下次你已經同呢間球會簽約。」

祖利安艾華利斯上季雖然並非曼城主力，但仍然入19球及13次助攻，西班牙傳媒睇好佢新一季西甲有能力入25球及15次助攻。曼城會方亦發文感謝祖利安艾華利斯嘅貢獻，「藍月亮」兩年半前僅用2,140萬歐元向河床收購祖利安艾華利斯，依家以9,500萬歐元賣出，真係賺到笑，梗係要感謝佢啦。