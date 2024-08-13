英國「跳水王子」戴利退役　稱感覺時間合適

英國「跳水王子」戴利剛在巴黎奧運摘得男子雙人十米跳台銀牌，但周二（12日）返國接受記者採訪時，卻突然宣布將會二度引退。他坦言對生涯成績感到十分自豪，又稱感覺這是一個合適的時間退役，希望花更多時間陪伴家人。

30歲的戴利在上屆東京奧運勇奪1金1銀後一度退役，其後復出更成功在巴黎奧運奪得男子雙人十米跳台銀牌，5度征戰奧運累積1金1銀3銅。他受訪時一度哽咽，直言今屆奧運前已做出決定，感覺這是一個合適的時間退役：「最後站在跳台上時很激動，因為當時知道屬於我最後一跳，的確要說再見很困難，但我已經在孩子、家人面前完成比賽，又一嘗成為持旗手滋味，以上都是額外獎勵。現在所有願望已經達成，因此我感覺這就是退役的合適時間。」

戴利在2008年以14歲之齡首次亮相北京奧運，自此被譽為跳水金童，回顧自己近20年的跳水生涯，他表示十分自豪：「我對所做出的成績非常滿意，這是一個時代的結束！此刻只希望未來人們能夠記住自己，和知道我是一個勇於堅持、永不放棄的人。」除此之外，戴利又透露退役後，希望能花更多時間陪伴家人：「真的很興奮，我很想和普通人一樣，與家人一起度過未來的時光。」