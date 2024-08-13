與小紅魔參與社區服務　貝碧托夫向福仔教路

曼聯U16聯同一班港足小將周一（12日）去到沙田馬場波地，參加「賽馬會青少年足球精英匯」之社區服務，教導一班小朋友踢足球，當中曼聯名宿貝碧托夫亦有出席，引起全場哄動。「瀟灑哥」之後受訪，認為今次活動甚具意義，同時他又向同屬前鋒的紅魔後輩拉舒福特提出建議。

是日天文台一度發出黃色暴雨警告，但無阻活動繼續在沙田馬場波地舉行，一班曼聯U16及港隊小將分組後，再教導小朋友踢足球，當中包括步法訓練、射門、傳球等練習，而曼聯名宿貝碧托夫亦有在旁觀看。訓練結束後，小朋友輪流從曼聯U16手上奪取獎牌，之後又爭相與「小紅魔」球員和貝碧托夫簽名、合照，絕對是收穫滿滿。

貝碧托夫隨後受訪，興奮地表示今次已是第3次來港，同時他又認為今次社區服務極具意義：「今日做的事情是為了幫助小朋友，對他們的足球發展有正面幫助。」除此之外，「瀟灑哥」更提到新季對曼聯目標，並不忘向近期表現不穩的後輩拉舒福特「教路」：「球隊已經率先失落社區盾，但球季屬於一場馬拉松，希望曼聯今季可以在聯賽爭取更高排名。而拉舒福特則要在場上更加集中，當機會來臨時便要把握好。」

至於效力理文的超級青年聯賽選手隊後衞詹皓臻，亦有份與小紅魔一起參與社區服務，他笑言活動前有點緊張：「因為第一次教小朋友，但當看到他們相當投入，自己亦慢慢便融入其中。加上一班曼聯球員非常友善，大家一直有講有笑，全程十分開心。」「皓臻」早在對曼聯U16一仗獲選為賽事最佳球員，但他承認在技術、傳球決定上仍需多加改善，希望來季嘗試在理文一隊爭取出場機會。