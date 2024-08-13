奧運性別爭議餘波未了 傳阿爾及利亞拳后或起訴網民

於巴黎奧運為阿爾及利亞贏得史上首面女子拳擊金牌的「奧運拳后」卡莉芙（Imane Khelif），周一（12日）有消息指卡莉芙返國後，將會以法律途徑起訴惡意攻擊留言的網民，現在由法國當局決定是否展開調查。

卡莉芙的代表律師布迪 (Nabil Boudi) 周日（11日）表示，在巴黎奧運期間，卡莉芙於性別爭議遭到大量網絡辱罵和虛假指控後，她正式向法國當局打擊網路仇恨言論的特別部門，就網路惡意騷擾提出法律訴訟 。巴黎檢察官辦公室方面，向傳媒表示至今尚未收到卡莉芙的相關投訴，不過消息有待進一步確認。

卡莉芙早前捲入性別爭議風波，被外界質疑參賽資格，燃起激烈的衝突和網絡謾罵，部分涉及人身攻擊。布迪表示網絡上針對卡莉芙的嚴重騷擾是「厭惡女性、種族主義和性別歧視的行為」，會保留一切法律追究權利。而奧運期間，卡莉芙面臨一系列公眾人物和大量用戶的輿論攻擊，美國前總統特朗普和《哈利波特》作者 JK·羅琳都有在社交媒體上疑影射卡莉芙，對男性與女性體育運動競爭的公平性作出回應言論，惹起不少風波。

日前卡莉芙於採訪中回應外界輿論時，曾明言這種「網絡霸凌」令她陷入情緒低潮，影響巨大：「我懇求全世界人民尊重奧林匹克的原則和憲章，不要欺凌奧運選手。它可以摧毀一個運動員的思想、精神和心靈。」