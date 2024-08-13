香港公開羽毛球錦標賽高手雲集　港將主場出擊迎戰

「李寧2024香港公開羽毛球錦標賽 滙豐世界羽聯世界巡迴賽超級500」將於9月10至15日假紅磡香港體育館（紅館）舉行一連六日賽事，將有20個國家及地區、264名運動員參加。屆時，東道主香港將派出20位球員迎戰，其中包括「鄧謝配」及李卓耀等一眾應屆巴黎奧運的猛將。

香港公開羽毛球錦標賽由今年起，連續三年獲中國領先的體育品牌企業李寧（中國）有限公司冠名贊助，及成為「指定器材供應商」，賽事獲「M」品牌活動認證，總獎金連續兩年高達42萬美元。中國香港羽毛球總會會長湯恩佳表示：「香港公開羽毛球錦標賽首次獲得李寧集團冠名贊助，賽事將承接奧運熱潮，羽毛球運動受廣大市民熱烈支持。」

李寧集團執行董事李麒麟表示：「除與中國香港羽總合作今次公開賽外，李寧品牌也贊助了中國香港青年隊的7名小隊員，幫助他們在賽場上追逐夢想。」

中國香港羽毛球總會主席湯偉倫指出，今年報名球員來自26個國家及地區，總報名人數達321人，按世界巡迴賽規則，其中20個國家及地區共264位運動員入圍，包括中國、中華台北、馬來西亞、日本、韓國及丹麥等等。

今屆參賽的頂尖球手雲集，其中有多名應屆巴黎奧運選手，包括衞冕單打金牌的球王安賽龍、女單銀牌得主何冰嬌、男單銀牌泰國的昆拉武特、「世一」石宇奇、中華台北「球后」戴資穎等等。而港隊包括「鄧謝配」、李卓耀、盧善恩、「雙楊配」、伍家朗、吳英倫在内的20位球手亦將出戰比賽。

香港公開羽毛球錦標賽門票將於8月15日起於城市售票網公開發售，首日（外圍賽及男、女雙首圈賽事）免費憑票入場，其後票價由50至780港元不等，詳情可瀏覽賽事官方網頁。