舊同事交鋒　加斯柏連尼熟晒「肥安」路數

周四(15日)凌晨將上演歐洲超級盃，皇家馬德里對阿特蘭大，雙方教練安察洛堤、加斯柏連尼都係意大利人，並且曾於祖雲達斯共事，加斯柏連尼熟晒「肥安」路數，期望為阿特蘭大製造爆冷賽果，首嘗歐超盃冠軍滋味。

現年66歲嘅加斯柏連尼第1份教練工作，就係1994至2003年擔任祖雲達斯青年軍主帥，安察洛堤喺1999至2001年執教祖雲達斯一隊，兩人相識多年，而且係好朋友。今場交手之前，先禮後兵，安察洛堤對呢位舊同事讚不絕口：「阿特蘭大近年可以成為歐洲賽常客，加斯柏連尼居功厥偉，佢嘅工作非常出色，令阿特蘭大湧現大量優秀球員，相信情況會繼續。」加斯柏連尼大讚「肥安」成就偉大，屬於學習好對象。

阿特蘭大近年有多位球員打出名堂，包括上季以7,200萬鎊(約7.2億港元)轉投曼聯嘅前鋒海倫，現時亦有多位主力獲大球會垂青，包括中場古普美拿斯被祖雲達斯睇中，打算用5,500萬歐元(約4.7億港元)收購呢位26歲荷蘭國腳。如果阿特蘭大捧到歐超盃，相信會面臨更多球員被挖角。