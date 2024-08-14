【官宣】梳爾又受傷　拜仁雙星加盟成及時雨

曼聯喺英超開咧前繼續同傷患搏鬥，復操冇耐嘅英格蘭國腳勞基梳爾，近日練波再度觸傷小腿舊患，至少會缺席新季頭1個月比賽。另一方面曼聯就繼續增兵，周三(14日)正式宣布馬菲斯迪歷特同馬沙拉奧

加盟，兩人獲安排着4號同3號波衫，英超開鑼對富咸成為及時雨。

梳爾上季因傷抖咗大半季，對上一次為曼聯上陣已經係2月份，夏天趕及歐國盃為英格蘭復出，點知踢完太公波返曼聯又傷過。曼聯聲明表示：「梳爾喺展開季前訓練嗰陣小腿受傷，將缺席英超開季比賽，希望喺首個國際賽後之後回歸。」梳爾目標係9月中回歸，頭3輪聯賽對富咸、白禮頓同利物浦將缺陣。

防線傷兵停不了，曼聯就密密手買人填窿，荷蘭中堅馬菲斯迪歷特同摩洛哥右閘馬沙拉奧，周三正式由拜仁慕尼黑加盟，兩人「打包價」約6,000萬鎊，連同之前簽入嘅法國中堅約羅同荷蘭前鋒約舒亞舒克斯，曼聯今個夏天已用超過1.5億鎊買人。

兩位新人加盟後齊笠坦哈格高帽，馬菲斯迪歷特表示：「第1刻聽到曼聯想簽我，我就好興奮，坦哈格係我出道嘅教練，佢知道點樣令我發揮得最好。」馬沙拉奧就話：「坦哈格係我成長嘅重要人物，好開心可以喺我進入黃金時間階段同佢重聚。」兩位守將都曾經喺阿積士同坦哈格合作，據報兩人都可以喺周六(17日)開咧戰候命。