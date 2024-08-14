「獲加仔」主場狂轟32分　香港金牛5連勝穩坐榜首

香港金牛周二（13日）晚於修頓主場出戰全國男子籃球聯賽（NBL），主力外援獲加和鍾斯發揮神勇，港將楊睿騏後備上陣亦交出亮眼表現，最終以107：75輕取江蘇湯溝國藏，再度達成聯賽五連勝，並繼續穩守聯賽榜首。香港金牛將於周四（15日）再於主場出擊，迎戰聯賽榜排第2、戰績同為20勝3負的安徽文一，合演榜首爭霸大戰。

香港金牛今場繼續採用近期的高效正選陣容，由新兵祖殊卡爾頓(Josh Carlton)、鍾斯(DominiqueJones)、刁展望、孫晨然和朱松瑋首發。雙方本季二度交手，上月初香港金牛作客僅以1分之微險勝，今次回歸主場就贏得相對輕鬆。

開局兩軍打得緊湊，互有攻守，比分接近，香港金牛首節僅領先26：25。進入次節，香港金牛已經「熱好身」，加強進攻和防守並逐漸掌控比賽節奏，打出一段12：2攻勢，將分差拉開至雙位數。當中以後備入替的獲加(Jordan Walker)最搶鏡，不斷突破剷入顏色地帶，得分之餘又搏到罰球機會，加上外圍手感火熱，單節射入3記三分波、獨轟17分，帶領主隊以54：45的領先優勢返入更衣室。

換邊後，香港金牛球員保持高度集中，防守到位，又積極衝搶籃板，成功限制對手在第3節僅取得15分，加上主隊進攻點點開花，卡爾頓、鍾斯、獲加輪流得分，合力將比分進一步擴至22分優勢。最後一節，香港金牛未再給予對手反撲機會，順利取下勝果，以107：75大勝江蘇湯溝國藏，取得5連勝。

香港金牛今場12位球員均有上陣，全部都有得分和摘下籃板，當中獲加射入5記三分波、狂轟全場最高的32分、，鍾斯和卡爾頓亦分別有18分和11分進賬，港將楊睿騏出場7分鐘，交出7分3籃板2助攻。

今場的贏波關鍵在於籃板上的爭奪，香港金牛全場錄得42個籃板，比對手多13個。香港金牛教練解立彬表示：「這場比賽，我們在防守方面的整體性，特別是籃板球拼搶都作出了很大的改善。常規賽還有三場比賽，相信我們的球隊還有很多的潛力，希望大家把這樣的強度、標準延續下去。」

香港金牛本周將繼續有2場主場「背靠背」賽事，先於周四（15日）硬憾聯賽榜排第2的安徽文一，該場的勝負將直接影響常規賽的冠軍誰屬；另外於周五（16日）將鬥廣西威壯。香港金牛球員會於廣西威壯的比賽後舉行球迷簽名見面會。