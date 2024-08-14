香港東方加入EASL　撼日韓強隊

東亞超級聯賽（EASL）周三（14日）宣布，澳門黑熊以及於剛季成為香港甲一總冠軍的香港東方，將於來季加入聯賽，與來自日韓等地的強隊交手，甚有睇頭。

香港東方和澳門黑熊加入EASL後，令該聯賽有10支球隊參賽。香港東方在來季被編入EASL A組，同組對手有B聯盟衞冕冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies）、KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、P.LEAGUE+聯盟亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）和PBA聯盟總督盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen），可見香港東方出戰EASL後，除了會接觸來自其他東亞國家或地區的強隊，亦勢將在本地籃球界引起新話題。

香港東方領隊蔡芳裕盼望球隊加入EASL後，可以令香港籃球水平得到提升，與亞洲列強接軌：「一直以來香港都在努力打造一支能夠代表本地籃球最高水準的職業球隊，現在香港東方做到了，我們將在2024至25賽季，迎戰東亞地區的一眾最強球隊，香港東方希望成為亞洲籃球的生力軍，並帶動香港成為亞洲籃球版圖的重要一環。」值得一提，香港東方曾於2016至17球季及2023年，奪得東南亞職業籃球聯賽（ABL）總冠軍，足證這支香港代表有亞洲賽經驗，有力向EASL列強發出挑戰。