麥巴比初登場冇默契　皇馬未撻着敲和波

一年一度嘅歐超盃將於波蘭舉行，由上屆歐聯盟主皇家馬德里，硬撼歐霸盃冠軍阿特蘭大。萬眾期待嘅皇馬重磅新兵基利安麥巴比，今場有機會首度為新東家亮相，但佢未同隊友夾過，唔慌有默契，而且阿特蘭大亦非善類，加上近屆歐超盃法定時間經常未分高下，今仗冷吼4.05倍和波。（Now 643周四凌晨3時直播）

皇馬上屆以祖迪比寧咸、雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯為首嘅鋒線，喺歐聯過關斬將奪冠而回，亦係球隊史上第15次封王。新季陣容更加強勁，雖有指揮官卻奧斯掛靴，但準球王基利安麥巴比同「新大哨」安迪歷加盟，連同巴謙戴亞斯、艾達古拿等，攻擊線出現人滿之患，意籍主帥安察洛堤需要為攻守平衡作出調整，而且麥巴比歸隊冇耐，之前熱身賽都未有披甲，狀態、默契欠奉下，好難即刻入局。

另邊廂，阿特蘭大上屆歐霸盃決賽勇挫利華古遜，首度取得歐洲賽錦標，老帥加斯柏連尼居功至偉，雖然射手施卡馬卡重創缺陣，幸好另一名意大利國腳尼高路辛尼奧路及時來投，配合盧卡文、基迪拿尼等上屆奪冠功臣，實力不容小覷。

翻查紀錄，近6屆歐超盃有5次法定時間打和，其中4次開1比1，可見呢類季初波，大家都未弗下總係勢均力敵，一於追多鋪和波。

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