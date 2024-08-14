港超聯　新季9隊角逐踢3循環　8·30開鑼

足總周三（14日）公布2024/25球季「中銀人壽香港超級聯賽」賽程，確定新季將由9隊角逐，並以3循環形式進行，揭幕戰則定於8月30日晚上8時，由東方坐鎮旺角大球場主場鬥標準流浪。

由於晉峰及深水埗自降、加上香港U23散班，而新升班的只有九龍城，令今季參賽隊數由11隊減至9隊，每周賽事亦由5場減至4場。今季揭幕戰定於8月30日晚上8時，由東方坐鎮旺角大球場對標準流浪，之後一日將同時在下午4時舉行兩場賽事，包括冠忠南區於香港仔運動場撼理文、均業北區在北區運動場鬥傑志。

而9月1日下午4時會由大埔於大埔運動場迎戰九龍城，港會則在首周輪空，意味着開鑼日後，一連3日皆有港超賽事上演。不過由於9月初撞正國際賽期，港超在首周賽事後將稍作休息，直至9月12日再重燃戰火。至於球迷最期待的傑志對理文，則於11月2日晚上6時在旺角大球場爆發。

值得一提，賽程亦披露了各隊來季所在的主場，除新升班的九龍城選擇了深水埗運動場，其餘8隊主場皆與上季一樣。除此之外，「賽馬會菁英盃」分組賽，亦將改踢單循環，勢令賽事更加緊湊。

首周賽程如下：

8月30日 東方 對 標準流浪 旺角大球場 晚上8時

8月31日 冠忠南區 對 理文 香港仔運動場 下午4時

8月31日 均業北區 對 傑志 北區運動場 下午4時

9月1日 大埔 對 九龍城 大埔運動場 下午4時