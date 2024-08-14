NBA季中賽賽程出爐　K湯臣首戰「愛回家」

NBA周三（14日）公布季中錦標賽賽程，其中被編入西岸C組的獨行俠首戰，就要作客硬撼勇士，意味今夏從勇士轉投獨行俠的射手奇利湯臣，首戰就要「愛回家」倒戈母會，成為賽事一大焦點。

今季NBA季中錦標賽將於11月12日揭幕，NBA是日公布分組名單及賽程，30支隊伍會以5隊為1組，分出東、西岸ABC組共6組作賽，每組榜首和東西岸各一支獲外卡晉級的球隊，殺入半準決賽。此外，除了決賽，所有季中錦標賽賽事的勝負紀錄，皆計入常規賽成績。

按照NBA發放的分組結果可見，本季季中錦標賽小組賽階段，已經出現多個充滿話題性的對賽組合，例如上屆季中賽冠軍湖人，於西岸B組大戰雷霆、太陽及坐擁超新星雲斑耶馬的馬刺；而西岸C組更可稱為「死亡之組」，金塊、獨行俠、勇士、灰熊和鵜鶘5支有力衝擊季後賽席位，甚至總冠軍的球隊被編入同一組，可以預期該組屆時必定激戰連場。

NBA亦同時發布季中賽賽程，最大焦點必屬於11月12日出擊的獨行俠，第1場就需作客勇士，意味曾效力勇士長達13年，今夏決定加盟獨行俠的奇利湯臣，將重返勇士主場倒戈舊主，話題性十足，同日另一場賽事為76人主場迎戰紐約人，76人於剛季季後賽首圈被紐約人淘汰，今夏成功簽入保羅佐治，自然希望於該場報一敗之仇，激鬥可期。