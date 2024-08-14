艾殊利高爾：皇馬開啟新篇章冇「蘭」度

從上季開始，我們大概隱約看到皇家馬德里未來10年的藍圖。

安察洛堤一直在打造一支充滿年輕及才華橫溢球員的新銀河艦隊，上季他已初步取得成效。皇馬成為了西甲和歐聯雙冠王。隨着卻奧斯和拿祖費南迪斯的離開，現時球隊只剩下幾位資歷較深的球員如莫迪歷、丹尼爾卡華積、泰拔高圖爾斯和艾達米列達奧等，圍繞他們的都是一眾最優秀新世代球星，如祖迪比寧咸、費達歷高華維迪、曹亞文尼、艾達古拿、雲尼斯奧斯祖利亞、基利安麥巴比、洛迪高高斯、安迪歷和巴謙戴亞斯等，都有份參加今場歐超盃。

我很有興趣知道，安察洛堤今季會如何平衡前鋒位置上的天才球員，這場比賽會讓我們能更深入了解這一點。上季他們在沒有真正公認的9號正前鋒情況下，前場球員的自由度十分大，但隨着基利安麥巴比和安迪歷的加盟，我希望當他們其中一人正選登場時，能看到更清晰的前場結構。

另一邊廂，阿特蘭大在上季歐覇決賽擊敗了一支非常優秀的球隊利華古遜，所以完全是憑實力取得今場歐超盃比賽資格。上季意甲他們也有非常出色的表現，我一直記得當我在意大利比賽時，他們已經很出色。他們在今仗是被看低一線，但我認為他們更喜歡這樣的標籤，正如在之前歐覇決賽中看到那樣，然而由於史卡雲尼和施卡馬卡的膝蓋嚴重受傷，可能要2025年才能復出，故這對他們將是一場艱難的比賽，也是新一季的艱難開局。

很難知道經歷了一個夏天後的季初階段，對兩支球隊的狀態會產生多大的影響，但皇馬在歐戰決賽的優良傳統戰績無可爭議。憑藉有更具天賦的陣容，我預期他們能獲勝，並能看到麥巴比和安迪歷等新星為銀河艦隊在正式比賽中處子登場。