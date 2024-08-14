樸比連挫魯列夫奪冠　賽後示愛冧爆全場

澳洲網球好手樸比連（Alexei Popyrin）日前在加拿大公開賽決賽，直落兩籃6比2及6比4，爆冷擊敗俄羅斯名將魯列夫，成為21年來首位奪得1000分大師賽冠軍的澳洲球手，他賽後特意向一直支持自己的女友致謝，閃爆全場！

世界排名長期位列前10的魯列夫，面對排名60之外的樸比連，賽前被看高一線能輕取對手，奪得這項大師賽冠軍。惟樸比連被致看淡下，反而大打爭氣波，第1發球得分率達84%，反觀以強力發球和抽擊見稱的魯列夫，第1發球得分率僅得63%，全場面對9次破發危機，兼被4度破發，最終樸比連在佔據主動下，連贏兩盤6比2及6比4，成為繼2003年的希域後，第1位勇奪大師賽冠軍的澳洲球手，其世界排名更急升39位至第23名。

樸比連賽後高舉冠軍獎盃，但他拒絕邀功，認為全賴身邊的人不斷提供支持，才使他狂賽場獲勝：「奪得這項冠軍，證明過去數天的努力沒有白費，但功勞並不單只在我身上，家人、女朋友及訓練團隊亦付出了不少努力，很高興能夠為他們奪得錦標。」

這位澳洲網球好手，亦特意向未能到場見證自己捧盃的女友致謝，冧爆全場，他笑言：「我女朋友經常陪我穿梭各地比賽，今次卻少有地沒有隨我征戰，無法親眼見證自己奪得冠軍，希望她之後會到紐約，支持我參加美國網球公開賽吧！」