U15香港球隊挑戰少年CBA　全勝姿態衝擊全國總決賽

2024少年CBA中國人壽全國挑戰賽，廣州賽區城市賽已於本月9至11日假番禺779體育公園順利舉行，其中唯一的香港球隊「滿貫x香港豪群 U15代表隊」經過輪番激戰後，最終以6戰全勝取得賽事冠軍，並取得下周三（21日）起一連六日於青島舉行的全國總決賽資格，總教練梁民熊表示：「希望他們好好珍惜，為籃球努力！」

少年CBA賽事的廣州賽區城市賽共有8支球隊作賽，包括有6隊由海選賽晉級，另外2隊則為特邀球隊。其中賽事的唯一一支香港球隊「滿貫x香港豪群 U15代表隊」，由總領隊黃耀健、領隊尹志遠、總教練梁民熊和教練徐仲毅領軍，並由鍾耀信（隊長）、張証泰、陳泓瑋、方子旭、趙梓舜、白雲鵬、莊鋮熙、王晉霆、李民澤、陳獻駒、陳卓穎、林徳容等一眾香港年青球員組成。

這支香港球隊於本月9至11日出戰廣州賽區城市賽的共6場比賽，最終以全勝姿態取得賽事冠軍，強勢晉級全國總決賽。其中香港球員鍾耀信及陳卓穎入選賽事最住陣容，陳卓穎更成為賽事最有價值球員(MVP)。少年CBA全國總決賽將於8月21至25日假青島CBA公園舉行，屆時全國頂尖的20支球隊將齊集一堂，爭奪最後的總冠軍寶座。

見證這班熱血的青年球員衝出香港奪得好成績，領隊尹志遠表示：「希望未來能發掘更多比賽平台及機會予香港青少年球員參加，擴闊視野，放眼世界。」

總教練梁民熊說：「感謝『滿貫x豪群』今次既機會，能夠成為首次港區代表教練相當榮幸。最後仲能夠幸運贏到冠軍，進軍全國，相當興奮，能夠再有機會挑戰球隊！」他又感嘆道：「現在小朋友相當幸福，能夠有咁好嘅機會，希望他們好好珍惜，為籃球努力！」

勇奪賽事最有價值球員獎項的陳卓穎表示：「當初知道有呢個比賽已經好興奮，好期待。因為有機會挑戰內地咁多高手。最後贏咗冠軍同MVP都好開心，接下來仲有機會去青島挑戰全國，希望再創佳績！」