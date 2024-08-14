英聯盃好戲碼！列斯聯喪攻大盤有「堡」證

英格蘭聯賽盃第1圈展開，上演多場大戰，包括兩支英冠球隊交鋒，列斯聯主場迎戰米杜士堡。列斯聯近期大踢進攻足球，上場英冠開鑼戰打和樸茨茅夫3比3，加上近4次鬥米杜士堡，有3次總入球達到4球或以上，首選中位數2.5球嘅入球大。（無綫myTV SUPER周四凌3時直播）

列斯聯上季排聯賽第3位，可惜喺附加賽決賽輸波，未能取得升班資格。今季捲土重來，季前備戰工作充足，球員充滿鬥心，即使踢熱身賽都搏到盡，包括以2比1擊敗西甲球隊華倫西亞，上場英冠主場對樸茨茅夫，開賽10分鐘就入波打開紀錄，踢法非常搶韁。

不過，列斯聯防線唔穩陣，被樸茨茅夫攻入3球，最後有1分落袋，已經算好彩。列斯聯今場轉戰英聯盃，相信都會憑地利優勢，主動出擊向米杜士堡施壓，入波機會樂觀。

至於米杜士堡狀態不俗，上場聯賽旗開得勝，擊敗史雲斯，包括熱身賽在內，近6場取得5勝1和，愈踢愈有信心，即使今場作客都無懼同列斯聯駁火。事實上，雙方近年交鋒經常合演入球騷，包括上季聯賽列斯聯主場贏米堡3比2，次循環再以4比3勝出，今次好可能再次出現大手交易，2.5球入球大值博。

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