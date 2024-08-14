艾殊利高爾：加拿祖新季表現令人期待

曼聯在上周社區盾中的表現令人印象深刻，差一點就獲得了今季首個獎盃。

紅魔需要在英超正式開季時同樣交出良好的表現，但圍繞他們的都是一些令人失望的消息，例如海倫及蘭尼約路等因重傷缺席一段長時間，而哈利馬古尼、勞基梳爾和域陀連迪路夫等守將似乎也因傷無法趕及出戰周五晚的英超揭幕戰。隨著蘭尼約路的重傷及華拉尼的離隊，他們再次投入轉會市場，看起來馬菲斯迪歷特和馬沙拉奧兩位新兵將會在周四中午前註冊，從以獲得周五的落場資格。然而，我認為這麼快便讓他們在奧脫福球場的鎂光燈下處子登場，將會是一個大膽的舉動。

曼聯領隊坦哈格在對曼城的社區盾以「 4-2-2-2」陣型迎戰，當中般奴費蘭迪斯和美臣蒙特佔據前鋒位置，以偽9號的姿態不斷前插輪換。我預計，今仗他將起用拉舒福特擔任正選箭頭，並在邊線起用阿歷真度加拿祖和阿密特迪亞路，他們二人為曼城帶來很多麻煩。自從上季下半季起，阿歷真度加拿祖一直處於令人驚嘆的狀態，我預料他將會渡過一個了不起的球季。

另一邊廂，富咸今夏把星級中場祖奧包連夏售予拜仁慕尼黑，但同時羅致了伊美路維。雖然他們二人是截然不同的球員，但我認為這是一筆很好的交易，而伊美路維在富咸的最後1場季前熱身賽入了1球，取得很好的開局。

儘管如此，祖奧包連夏是他們上季的核心中場成員，要取代他的影響力並不容易，但看起來塞爾維亞球員沙沙盧傑似乎是領隊馬高施華心中，能彌補他的主要替代品。加上卜比列特的離隊，意味著他們今季失去了一些經驗豐富的球員，但我認為通過簽下年輕球員如伊美路維，又收回賴恩施斯隆和簽入佐治古恩卡，充分證明馬高施華正在努力建立一支怎樣的球隊。近幾季，入球能力不足一直是他們的最大問題，幸好射手洛迪高梅尼斯上季尾的狀態十分火熱，球隊將寄望他能把佳態延續到今季季初。

富咸是一支優秀的球隊，我也喜歡馬高施華的風格，但我認為曼聯今場能靠主場之利佔優，夢劇院的球迷將充當最佳第12人，令主隊贏得這場英超揭幕戰。