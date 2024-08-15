麥巴比時代完美展開　入波率皇馬奪歐超盃

法國前鋒基利安麥巴比今夏加盟皇家馬德里後，周四(15日)凌晨歐超盃處子登場，即以入波兼捧盃為「麥巴比時代」寫下完美序幕。皇馬今場以2比0擊敗阿特蘭大，破紀錄第6度捧歐超盃冠軍，麥巴比賽後豪言今季「可以入50球」，最重要係幫皇馬橫掃冠軍獎盃。

皇馬今場派出最強陣容，麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯同祖迪比寧咸「4條煙」同時上陣，59分鐘雲尼斯奧斯左路突破傳中，費達歷高華維迪龍門口接應射入。68分鐘歷史性一幕出現，洛迪高高斯右路起動，交畀中路雲尼斯奧斯，轉去左邊比寧咸後再Set畀後上嘅麥巴比轟入，「4條煙」配合製造麥巴比處子入球，皇馬亦順利贏2比0捧盃。

皇馬第6次捧歐超盃冠軍，超越巴塞隆拿、AC米蘭(各5次)成為歐超盃奪冠次數最多球隊，同時亦係麥巴比球會生涯首個國際賽錦標，呢位25歲前鋒賽後以流利西班牙文表示：「我等咗呢一刻好耐，可以着起呢件波衫，為呢個徽章同球迷而戰，係上天畀我嘅禮物。」

對於新球季目標，麥巴比豪言：「我哋係皇家馬德里，呢間球會冇上限，如果我可以入50球，我就會入50球，最重要係球隊贏波。皇家馬德里就等如冠軍，我哋係世界上最好嘅球隊！」