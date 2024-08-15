蓋帝斯轉投永倫　聯手泰那余理洋組「三巨頭」

香港籃球銀牌賽男子高級組賽事將於8月18日開戰，籃總近日已在官網上載各隊銀牌賽的大軍名單，當中最大焦點必屬上季助滿貫打入甲一總決賽的蓋帝斯，重返香港加盟永倫，與泰那及余理洋兩大主力組成「三巨頭」，叫不少球迷感到期待。

男籃銀牌戰即將開鑼，籃總日前亦在官網發放各隊球員名單，揭開列強神秘面紗。其中永倫成功簽下去季在內線一柱擎天，助滿貫晉級甲一總決賽的蓋帝斯，連同主力泰那，以及較早前已落實加盟「黃金戰士」余理洋組成「三巨頭」，成為目前最具談論度的球隊。

其他隊伍增兵亦帶來驚喜，「港版流川楓」鄭錦興轉投漢友，而剛季爆冷在附加賽擊敗南華打入季後賽，最終收穫殿軍的康仁福建，雖然有主力楊瑞鴻轉投香港金牛，但就羅致了張偉康和林俊達，補充外線火力，實力仍有睇頭。

至於兩大強隊香港東方及滿貫，暫時未有大動作增兵，香港東方銀牌賽球員名單，目前僅得吳委峻、黃雋羲、鍾祖豪、鍾子豪、鍾志榮5名年輕球員，未知隨後會否出現變動滿貫;則保留蔡再懃、惠龍兒及李琪等主力，新球員暫時僅得過去代表男拔在學界賽事，有優異發揮的陳偉邦。