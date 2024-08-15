冇頭髮有辦法？豪門主帥新季英超光Fight歲月

十個光頭九個富，新一季英超掀起「光頭領隊」熱潮，爭做最富強勁旅！兩大豪門利物浦、車路士一齊換帥，新領隊施洛，馬利斯卡不約而同都係冇頭髮，同曼市雙雄領隊哥迪奧拿、坦哈格互相輝映，揭開英超「光Fight歲月」大比併。

【曼城衞冕曼城衞冕 靠晒哥帥DNA】

曼城上季歷史性實現英超「4連冠」霸業，亦係哥迪奧拿領軍8個球季第6次封王，計埋哥帥加盟曼城前，亦為拜仁完成德甲3連冠，即係話哥迪奧拿近11個球季，有9季帶領球隊贏聯賽冠軍，聯賽奪冠率超過8成！

正所謂無敵是最寂寞，哥迪奧拿前季幫曼城贏埋歐聯冠軍兼做3冠王後，上季驚險壓倒阿仙奴衞冕英超，佢喺捧盃後表示贏盡所有，喺球場已「無欲無求」，暗示離開之日不遠，佢同曼城合約明夏完結，盛傳今季可能係哥迪奧拿最後一季執教「藍月亮」。

近11季9度封王聯賽

曼城今夏未有重大收購，只由「兄弟球會」基羅納「調動」翼鋒沙維奧來投，但祖利安艾華利斯就離隊，喺奇雲迪布尼又老一歲下，曼城衞冕難度大增。不過哥帥一日仲係領隊，曼城都係冠軍保證，開鑼前先贏社區盾，證明曼城仍然係大家熟悉嘅捧盃機器。

【意大利教頭 揸車堅一流】

車路士自從2022年5月被美國財團收購之後，已經4度換帥，今季請來馬利斯卡執教，呢位44歲意國少帥除咗師承哥迪奧拿之外，最關鍵係過往意大利籍領隊都可以為車仔創出佳績，作為「翻版哥帥」，馬利斯卡或者就係拯救車路士嘅「Mr Right」。

馬利斯卡跟過哥帥學法

安察洛堤、干地都曾協助車路士贏英超冠軍，沙利捧歐霸盃，迪馬堤奧臨危受命奪得歐聯冠軍，可見意大利主帥勁旺車仔。馬利斯卡喺呢個「光榮傳統」加持下，來季成績令人期待。雖然馬利斯卡教波資歷較淺，但勝在效率高，上季首度執教李斯特城，立即率領球隊成為英冠盟主升班。車仔班主保利出名心急，馬利斯卡擁有迅速化腐朽為神奇嘅力量，啱晒呢位美國富商。

此外，馬利斯卡曾經喺曼城擔任哥迪奧拿助教，學到唔少嘢，正如「師兄」阿迪達出「城」執教阿仙奴，令兵工廠成為爭標分子，馬利斯卡或者可以複製阿迪達成功之路。加上車路士繼續大開水喉增兵，又同高爾彭馬簽「賣身契」續約至2033年，馬利斯卡有大把材料，可以打造「超級戰車」，有力衝擊英超前4位。

【施洛有望延續 紅軍盛世】

利物浦今季進入「後高普時代」，唔少球迷都擔心球隊會步曼聯同阿仙奴後塵，喺費格遜、雲格離開後進入黑暗時期。喜出望外嘅係，新領隊施洛喺熱身賽展現出強勁魄力，短時間內令「紅軍」踢出悅目進攻足球，令人憧憬利物浦可以延續高普嘅盛世。

新星湧現唔使增兵

利物浦近年一直係曼城最大挑戰者，可惜上季受到高普宣布離隊影響，去到季尾後勁不繼無緣爭標，不過高普近年亦孕育出一批年輕新血，加上中前場仲留低穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、阿歷斯麥亞里士打等一手好牌，荷蘭領隊施洛承繼一個良好嘅班底同根基，唔擔心會一落千丈。

利物浦經歷高層大變動，今個夏天仍未有大動作增兵，但預計會物色一名頂級中場增強實力，事實上利物浦唔少新星已展示出接班能力，季前熱身連挫阿仙奴同曼聯兩大勁敵，新一季有望保持爭標分子嘅角色。

【曼聯再爆傷兵 潮坦克咪又一樣？】

曾經盛傳今夏換帥嘅曼聯，最終選擇同「坦克」坦哈格續約，令魔迷噓聲四起，幸好新股東「拉爵」拉特克利夫夠闊綽，大開水喉增兵重建球隊，率先斥資近1.5億鎊（約15億港元）買人，並請傳奇射手雲尼斯達萊回巢擔任助教，提升拉舒福特等前鋒嘅射術。不過，未開咧紅魔先爆發傷兵潮，並喺社區盾互射12碼不敵曼城，似乎黑氣未除。

新兵約路長抖簽拜仁孖寶頂檔

曼聯上季聯賽僅以第8位過終點，創下球會英超史上最低排名紀錄，坦哈格將成績差歸咎於太多傷兵。「拉爵」今夏迅速行動，放走兩位「玻璃腳」華拉尼、安東尼馬迪爾，並收購18歲法國天才中堅蘭尼約路、荷蘭前鋒約舒亞舒克斯，近日再簽入兩位拜仁慕尼黑後衞馬菲斯迪歷特、馬沙拉奧，誓要洗脫「病夫球隊」污名。

點知身價達5,200萬鎊（約5.2億港元）嘅蘭尼約路踢熱身賽受重傷，長抖3個月，前鋒海倫亦要養傷6星期，加上左後衞勞基梳爾又受傷，將缺陣1個月，傷兵潮可能進一步惡化。英國傳媒曾經指「拉爵」上季要求徹查多傷兵原因，包括檢討訓練方法，睇來搵到「真兇」之前，紅魔鬼難以翻身。

【阿仙奴補守 爭冠最後拼圖？】

連續兩季英超屈居亞軍嘅阿仙奴，經過前幾年刻意加強中前場，有加比爾捷西斯、夏維斯助陣下攻力大大提升，上季攻入91粒，僅次於冠軍曼城，今夏將增兵重心放在防守上，成功從博洛尼亞簽入意大利國腳卡拉科利，誓要擺脫「二奶命」魔咒。

卡拉科利能勝任中堅及左閘，防守了得之餘，用波亦唔錯，可從後場組織進攻，令幾乎全勤嘅中堅威廉沙列巴同加比爾馬加希斯有得抖吓，而近年客串左閘嘅辛真高與積及基奧柯，唔係防守唔掂就係助攻力弱，卡拉科利加盟正好填補呢個漏洞，亦好適合主帥阿迪達嗰種按比賽形勢，於閘位與中堅不停切換嘅戰術。

況且，卡拉科利有同胞佐真奴費路做盲公竹，有助呢位「新尼斯達」盡快融入球隊；至於上季來投嘅祖利安添巴亦已康復，情況等同新加盟一樣，二人絕對有望成為兵工廠爭冠最後拼圖。

【熱刺增鋒 開攻衝前4】

熱刺喺主帥普斯迪高路領導下打出高強度嘅逼搶戰術，上季季初一度盤據榜首，可惜板櫈深度明顯不足，後勁不繼下最終只排第5位，連歐聯入場券都保唔住，尤其係哈利卡尼上季臨開季前轉投拜仁，接替佢隊長一職嘅孫興民腳風欠順時，前線立即啞火，因此今夏重金收購般尼茅夫箭頭蘇蘭基。

蘇蘭基於2019至2024年效力般尼茅夫期間，216次上陣攻入77球，單計上季聯賽就有19球進帳，與菲爾科頓、奧尼屈堅斯並列入波第2多嘅「土炮」，僅次於車仔嘅高爾彭馬。蘇蘭基既有制空力，速度同射術亦唔曳，熱刺亦以破球會紀錄嘅6,500萬鎊，將呢位車仔出身嘅射手帶返嚟倫敦，彌補番哈利卡尼離隊嘅空缺，連同列斯聯中場艾治格雷來投，配合原有嘅「老孫」、占士麥迪臣等，有力衝擊前4。

【嘥位定驚喜？維拉旨意艾美利】

阿士東維拉上季取得英超第4名，今季進軍歐聯，但係維拉始終並非Big6，財力又遠不如紐卡素，即使有錢如紐卡素，上季歐聯出局後亦於聯賽崩潰，因此好多評論都唔睇好維拉，甚至認為該隊喺歐聯「嘥一個英超位」。

維拉征戰歐聯唯一憑藉，就係外號「歐霸之王」嘅主帥艾美利，佢上季帶隊打入歐協聯4強，但係歐協聯同歐聯相差兩級，競賽水平差天共地，有一個可能，就係踢完歐聯分組賽轉戰歐霸盃，到時先係艾美利嘅戰場。

話雖如此，維拉既然有機會征戰歐聯，會方都唔手軟增兵落重本，包括簽入阿馬度奧拿拿、伊恩馬特臣，仲有天才翼鋒森姆爾伊寧，但就賣走杜格拉斯雷斯同穆沙戴亞比，人腳其實冇加冇減，今季喺聯賽同歐洲賽攞到咩成績，都係視乎每場都「gel頭」嘅艾美利點調教。

【3支升班軍李城反而最危】

上季英超3支升班球隊般尼、錫菲聯及盧頓，不約而同只得1季貨仔就降番落英冠，今季3個熟悉嘅名字李斯特城、葉士域治同修咸頓又重返英超，佢哋能唔能夠避免做升降機呢？

李斯特城能夠成為英冠一哥，直接取得升班資格，最大功勞肯定係領隊馬利斯卡，但係呢名意大利教頭畀車路士撬走，換嚟嘅係前季幫諾定咸森林成功護級嘅谷巴。不過「狐狸」球迷非常質疑管理層嘅選擇，仲話谷巴有機會破英超領隊最短時間被炒紀錄。李斯特城喺熱身賽表現確實一無是處，好彩季初對手唔算太強，希望捱過頭浸會有好轉。

葉士域治離開頂級聯賽22年，由前曼聯教練基蘭麥堅拿於2021年接手後，2022/23年就助球隊由英甲升上英冠，上季再即刻升上英超，球隊踢法進取有活力，只要提升後防力量，有望留番喺英超。

至於靠升班附加賽擊敗列斯聯、取得英超席位嘅修咸頓，上季控球比率高達66.1%，冠絕英冠，少帥羅素馬田崇尚傳控，呢種與時代並進嘅踢法，相信有助提升佢哋喺英超嘅競爭力。