12碼射半個鐘！阿積士40歲鋼門5神救締經典

周五(16日)凌晨歐霸盃外圍賽出現球迷奇遇記！荷甲勁旅阿積士同希臘嘅彭拿典奈高斯兩回合踢成1比1，互射12碼階段上演破紀錄嘅超長拉鋸戰，最終喺近半個鐘頭嘅17輪比試下，阿積士贏13比12驚險晉級，40歲荷蘭國腳門將柏斯維亞5救12碼，締造新經典。

阿積士首回合作客領先1比0，今仗返主場受到唔少壓力，可惜喺完場前1分鐘頂唔住失波輸番0比1，總比數1比1下要靠互射12碼分勝負，更估唔到係過程極具戲劇性。阿積士門神柏斯維亞第1輪率先救出，但前鋒波貝比第5輪決定性一射宴客，令賽事進入「突然死亡」。

之後雙方合演馬拉松12碼大戰，各有6名球員需要「射2次」，包括荷蘭前鋒波貝比兩度操刀宴客。最終呢場12碼鬥咗超過25分鐘，喺第17輪柏斯維亞5度救出對方施射，隨後安頓加爾為阿積士射入決勝一球，令呢支荷甲名牌得以晉級附加賽。

今場打破歐洲足協賽事歷來最長12碼紀錄，舊紀錄亦有荷蘭參與，2007年嘅U21歐國盃賽事，荷蘭U21喺射16輪後，以13比12擊敗英格蘭U21。不過今仗同世界紀錄仲有一段距離，今年5月份以色列第3級聯賽升班附加賽，12碼射足28輪先至分出勝負。

40歲嘅荷蘭國腳柏斯維亞今場5救12碼，加上自己亦有份操刀射入，佢賽後興奮表示：「我諗我救咗5球，5球真係好多，我從未經歷過咁瘋狂嘅事，心理上有好大壓力，贏出呢類比賽會對信心有好大幫助，亦會加速球隊成長。」