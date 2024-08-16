香港網球公開賽9月底展開　首增WTA 125賽事

中國香港網球總會周五（16日）在記者會上，宣布推出香港網球公開賽全新系列，包括WTA 250、ATP 250和香港首次舉辦的WTA 125 3項國際網球巡迴賽，盼提升香港在國際網壇奠定的專業地位。

是日發布會出席嘉賓，包括中國香港網球總會會長鄭明哲、香港網球公開賽兼賽事督導委員會主席兼中國香港網球總會會長義務秘書周雄正及中國香港網球總會國際賽事總監Peter Johnson，而會上更即場宣布接下來，將在維多利亞公園網球主場舉辦3項國際網球巡迴賽，並簡介賽事內容和參賽球手。

今次香港網球公開賽系列，由首次在香港上演的WTA 125賽事，於9月30日至10月6日揭開序幕，中國網球前一姐王薔和兩次大滿貫女雙冠軍張帥，與多名潛力新星將會亮相。10月26日至11月3日緊接舉行年度WTA 250賽事，巴黎奧運混雙銀牌得主王欣瑜、2021美網冠軍華杜卡奴、2021美網亞軍費蘭迪絲均會出戰。值得一提，兩名港將包括「香港一姐」張瑋桓、王康怡，亦同樣參與上述兩項賽事。

至於12月29日至2025年1月5日，則壓軸上演ATP 250賽事，俄羅斯男子球手盧比利夫已落實參賽。對於香港今年首次上演WTA 125賽事，中國香港網球總會會長鄭明哲表示相當開心：「香港是除了北京和東京以外，亞洲僅有同時舉辦ATP和WTA賽事的城市，將提供予本地精英女子選手，令人振奮的新比賽機會。」

香港網球公開賽系列詳情：

比賽賽地：維多利亞公園網球主場

WTA 125賽事

比賽日期：2024年9月30日至10月6日

WTA 250

比賽日期：2024年10月26日至11月3日

ATP 250

比賽日期：2024年12月9日至2025年1月5日