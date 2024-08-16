謝德謙：般費續約有助紅魔穩軍心

「紅魔鬼」曼聯喺主場作賽加上聯賽第一擊，相信喺一眾「紅魔」粉絲打氣下今場面對作客嘅富咸，會有一定嘅優勢有望全取3分。球迷們又準備好迎接新球季未？有睇波服務計劃嘅球迷，喺手機或者電視裝app，都可以睇到新一季英超直播，十分方便快捷。

曼聯新一季繼續由主帥坦哈格領軍，早排拉隊去美國集訓兼友誼賽，上周喺社區盾以1比1打和曼城，雖然互射十二碼不敵對手，但係比賽過程中可見球隊狀態理想，特別係取得入球嘅加拿祖，相信今場有望正選登場。隊長般奴費南迪斯同「紅魔」簽署新合約，有助穩定球隊軍心，今場相信般奴將會提供足夠嘅傳送比拉舒福特去攻門。

富咸早前熱身賽成績不過不失，上周以2比0擊敗賀芬咸，憑住查奥爾及路維先後取得入球，相信主帥馬高施華繼續重用，不過馬高施華都要諗計解決防中祖奧包連夏轉投拜仁嘅替補，缺少咗呢位上季防守主力，相信今場作客奥脱福絕不容易。

雖然曼聯上季於主場曾經輸過畀富咸，但今季增添兵後，加上過往「紅魔鬼」聯賽首戰成績理想，相信今場可以全取3分打開勝利之門。