「青協皇者盃」熱血男排爭逐殊榮 東網直播周日決戰
2024年08月16日 17:00
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雲集本地學界排球精英的「青協皇者盃」，將於本周日舉行壓軸大戰，一齊睇直播支持健兒們爭標。
暑假學界男排停不了！雲集一眾學界精英角逐的「青協皇者盃」男子排球賽，經過一輪激烈爭奪後，今個周日（8月18日）將假宣道國際學校舉行壓軸賽事，上演由龍隊VS香港中文大學的表演賽、季軍戰及冠軍戰，on.cc東網將現場直播，評述由許培德及游學俊擔任，一齊見證王者誕生！（on.cc東網周日下午1時起直播/ 香港青年協會社區體育部 HKFYG Community Team Sports、 睇體及東網體育Facebook/ 睇體Youtube同步直播）
收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：
青協皇者盃
8月18日（日）
表演賽13:00 | 龍隊 VS 香港中文大學
季軍賽14:30
冠軍賽16:00
「青協皇者盃」早前完成16強後終於誕生最後8強，包括於今年達成精英賽5連霸的拔萃男書院、長沙灣天主教英文中學、順德聯誼總會翁祐中學、聖公會鄧肇堅中學、香港道教聯合會圓玄學院第二中學、創知中學、順德聯誼總會鄭裕彤中學及聖芳濟各書院，8強和4強將於8月17日舉行，8月18日再於同一地點舉行決賽和季軍戰，兩日賽事的票價均為港幣30元，球迷可到青協網站（17/8：https://event.hkfyg.org.hk/event.php?id=1748、18/8：https://event.hkfyg.org.hk/event.php?id=1749）購票。
獎項方面，主辦單位除了頒發冠、亞、季及殿軍4個團體獎項，亦設立6項個人獎項，分別為「最有價值球員」、「最佳主攻」、「最佳副攻」、「最佳二傳」、「最佳接應」及「最佳自由防守」，嘉許表現出色的球員。