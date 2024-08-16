「青協皇者盃」熱血男排爭逐殊榮　東網直播周日決戰

暑假學界男排停不了！雲集一眾學界精英角逐的「青協皇者盃」男子排球賽，經過一輪激烈爭奪後，今個周日（8月18日）將假宣道國際學校舉行壓軸賽事，上演由龍隊VS香港中文大學的表演賽、季軍戰及冠軍戰，on.cc東網將現場直播，評述由許培德及游學俊擔任，一齊見證王者誕生！（on.cc東網周日下午1時起直播/ 香港青年協會社區體育部 HKFYG Community Team Sports、 睇體及東網體育Facebook/ 睇體Youtube同步直播）

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青協皇者盃

8月18日（日）

表演賽13:00 | 龍隊 VS 香港中文大學

季軍賽14:30

冠軍賽16:00

獎項方面，主辦單位除了頒發冠、亞、季及殿軍4個團體獎項，亦設立6項個人獎項，分別為「最有價值球員」、「最佳主攻」、「最佳副攻」、「最佳二傳」、「最佳接應」及「最佳自由防守」，嘉許表現出色的球員。