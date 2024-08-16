英超揭幕戰　曼聯升呢劫富搶頭威

新一季英超周六(17日)凌晨揭開戰幔，打頭陣係曼聯主場硬撼富咸。「紅魔鬼」今夏買人極具效率，馬菲斯迪歷特等相繼加盟，全面升呢，雖然呢班新兵未必可立即披甲，但起到「鯰魚效應」，刺激起一眾舊將鬥心，加上近年碰頭食住富咸，今仗可藉地利打響頭炮，主勝有計。（Now 621及611周六凌晨3時直播）

曼聯自從班主拉特克利夫入主後，一改近年慢吞吞嘅作風，「拉爵」留用奪英足盃續命嘅主帥坦哈格，而買人效率高兼具針對性，先有蘭尼約路同約舒亞舒克斯來投，近日更從拜仁打包馬菲斯迪歷特同馬沙拉奧，其中後兩者係坦Sir執教阿積士嗰陣嘅舊部，連同原有嘅奧拿拿及利辛度馬天尼斯，重組2019年殺入歐聯4強嘅阿積士防線。

當然，馬菲斯迪歷特同馬沙拉奧啱啱先嚟，今場未必即刻上陣，蘭尼約路又重傷有排抖，坦Sir要求從後場組織進攻嘅戰術暫時要等等先。不過「拉爵」連番買人，確係顯出復興紅魔嘅決心，亦激起一眾舊將唔敢再hea，日前社區盾面對死敵曼城，全場表現較佳之下，最終互射12碼輸波堅唔抵，除咗拉舒福特曳啲之外，睇得出般奴費南迪斯、阿歷真度加拿祖等主力表現搶韁，希望在新季證明自己，絕對係好事。

另邊廂，富咸今夏簽入伊美路維、賴恩施斯隆等北倫敦雙雄棄將，其中路維加盟冇耐頻有入波，極速融入，不過佢哋放走防中祖奧包連夏，冇咗呢位葡萄牙悍將作防線前屏障，似乎得不償失。翻查紀錄，兩軍近5次交手，「紅魔鬼」贏咗4次，擺明格食格，開鑼戰梗係想攞頭威，主勝捧得過。

更多賠率：